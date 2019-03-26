В России подготовили законопроект об индивидуальном пенсионном капитале

Антон Силуанов – глава Минфина РФ – заявил о готовности в России законопроекта об индивидуальном пенсионном капитале (ИПК). При этом он подчеркнул, что ИПК обеспечит прирост пенсий на величину вплоть до 20% от уровня прежней зарплаты. Кроме того, по словам чиновника, законопроект предусматривает повышение объёмов долгосрочных сбережений, передаёт РИА Новости.

Напомним, Минфин совместно с регулятором разрабатывает концепцию индивидуального пенсионного капитала, ключевым отличием которой явлется то, что накопления станут собственностью граждан. В частности, предполагается, что формировать и хранить ИПК можно будет в негосударственных пенсионных фондах, куда каждый сможет переводить свои средства как через работодателей, так и самостоятельно.

При этом, в правительстве обещают, что стартовым капиталом станут денежные средства из сделанных ранее отчислений на накопительную часть пенсии.