Выбор грузоперевозчика по России – на что обратить внимание

Услуги грузового транспорта заказывают юридические и физические лица. Во многом от качества этих услуг зависит прибыль, и даже репутация компании. На какие же нюансы следует опираться в поиске ответственного грузоперевозчика по России?

Сначала стоит определиться с приоритетами. В каких случаях выгоднее использовать перевозки грузовым автомобильным транспортом? Если нужно перевезти груз на очень дальние расстояния, то целесообразней и дешевле будет использовать железнодорожный транспорт. Особенно это выгодно в случаях с крупными партиями. Когда необходима доставка на короткие и средние расстояния, то выбирают автомобильные грузоперевозки, это не только дешевле, но и быстрее.

Нововведения

В России планируется создание единого реестра грузоперевозчиков, но пока все находится на стадии разработки. Инициаторы создания реестра говорят о том, что рынок России перенасыщен грузовым транспортом, но отсутствует какая-либо классификация, усложняется контроль. Реестр упростил бы клиенту выбор представителя грузоперевозок. Это должно упростить работу рынка грузоперевозок в целом, но, насколько проект окажется эффективным, покажет время. Запустить в работу реестр планируют приблизительно через полгода.

Классификация

Как классифицируется сфера грузоперевозок по ее представителям?

В первую очередь, выделяют 3 категории представителей, оказывающих эту услугу:

крупные компании;

индивидуальные предприниматели;

частные лица.

Крупные компании способны предоставить больший спектр услуг, у них много машин в автопарке на выбор клиента. Малые предприниматели и частные лица ориентированы на небольшие объемы грузов и конкретный спектр услуг.

Отличаются представители грузоперевозок и по другим критериям:

профиль предоставляемых услуг;

количество людей в штате;

уровень сервиса;

охват по регионам;

транспорт;

дополнительные услуги.

При выборе каждый клиент опирается на свои предпочтения и критерии. Кто-то считает, что с крупной компанией сотрудничать надежней. Кому-то же выгодней нанимать частника или мелкого индивидуального предпринимателя, потому что цены у них ниже. Качество услуг иногда особенно не отличается, главное, сделать правильный выбор.

Нюансы

Частник обычно использует фиксированный тариф, потому проще определить стоимость перевозки еще до ее начала. Крупная же компания применяет специальный калькулятор, в котором учитывается все – от наличия лифта, этажа до типа и объема груза.

Крупная компания готова предоставить всю необходимую документацию, оформляется и страховка.

Частники обычно предоставляют услуги дешевле.

У небольших организаций в распоряжении есть только 1–2 машины. Крупные же компании предлагают целый автопарк, что позволяет выбрать оптимальный транспорт.

Крупная компания в случае потери груза или его повреждения, форс-мажора, возместит убытки, ей важна репутация. Частник же, скорее всего, делать этого не будет.

Вывод таков – для квартирного переезда на небольшие расстояния выгоднее нанимать частника. Если же объем груза большой и перевозится на большие расстояния, то предпочтение стоит отдать крупной компании.

Где искать грузоперевозчика

Для поиска используют несколько способов:

СМИ – местные газеты с объявлениями, радио, ТВ;

Интернет – наиболее эффективный метод поиска;

Друзья, знакомые или партнеры.

Не стоит всецело доверять объявлению, ведь цель рекламы – привлечение клиента. На что же стоит обратить внимание при выборе?

Расчет стоимости – у некоторых компаний он насколько сложный, что клиент не может наперед узнать цену доставки. Стоит выбирать компании, которые смогут более конкретно указать цену или же предоставляют на своих сайтах упрощенные калькуляторы.

Страхование – нужно проверить ее наличие и узнать условия договора.

Подходит ли транспортное средство для перевозки.

Выгоднее нанимать компанию, которая сможет обеспечить собственными грузчиками.

Договор нужно подписывать до загрузки груза, а не потом, как предлагают многие предприятия.

В надежных компаниях обеспечивается качественная логистика – это оптимальный выбор маршрута, оперативность и выгодная цена доставки.

Сроки нужно оговаривать заранее в договоре, как и неустойку за их несоблюдение.

Стоит проверить водителя по базе ГИБДД, не числятся ли за ним нарушения ПДД.

Насколько аккуратно и бережно относятся к грузам.

Клиент, учитывая все возможные риски, сможет более осознанно подойти к выбору.

Основные критерии выбора грузоперевозчика для крупных и регулярных объемов доставки:

лицензия;

договор;

страхование;

наличие систем мониторинга – слежения за грузом;

автопарк;

диспетчер.

Если времени на изучение всех аспектов поиска надежного грузоперевозчика нет, то выбирают просто известную, популярную компанию. Для этого стоит изучить рейтинги или воспользоваться транспортно-информационным порталом Sit-trans. В России к лидерам грузоперевозок относятся – «Деловые Линии», «ПЭК», «ТРАСКО», «DELKO», «АвтоРитет» и другие.

Опираются при выборе на все перечисленные критерии, учитывая опыт и отзывы о компании.