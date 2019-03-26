Выбор грузоперевозчика по России – на что обратить внимание

Услуги грузового транспорта заказывают юридические и физические лица. Во многом от качества этих услуг зависит прибыль, и даже репутация компании. На какие же нюансы следует опираться в поиске ответственного грузоперевозчика по России?
Сначала стоит определиться с приоритетами. В каких случаях выгоднее использовать перевозки грузовым автомобильным транспортом? Если нужно перевезти груз на очень дальние расстояния, то целесообразней и дешевле будет использовать железнодорожный транспорт. Особенно это выгодно в случаях с крупными партиями. Когда необходима доставка на короткие и средние расстояния, то выбирают автомобильные грузоперевозки, это не только дешевле, но и быстрее.
Нововведения
В России планируется создание единого реестра грузоперевозчиков, но пока все находится на стадии разработки. Инициаторы создания реестра говорят о том, что рынок России перенасыщен грузовым транспортом, но отсутствует какая-либо классификация, усложняется контроль. Реестр упростил бы клиенту выбор представителя грузоперевозок. Это должно упростить работу рынка грузоперевозок в целом, но, насколько проект окажется эффективным, покажет время. Запустить в работу реестр планируют приблизительно через полгода.
Классификация
Как классифицируется сфера грузоперевозок по ее представителям?
В первую очередь, выделяют 3 категории представителей, оказывающих эту услугу:
Крупные компании способны предоставить больший спектр услуг, у них много машин в автопарке на выбор клиента. Малые предприниматели и частные лица ориентированы на небольшие объемы грузов и конкретный спектр услуг.
Отличаются представители грузоперевозок и по другим критериям:
При выборе каждый клиент опирается на свои предпочтения и критерии. Кто-то считает, что с крупной компанией сотрудничать надежней. Кому-то же выгодней нанимать частника или мелкого индивидуального предпринимателя, потому что цены у них ниже. Качество услуг иногда особенно не отличается, главное, сделать правильный выбор.
Нюансы
Вывод таков – для квартирного переезда на небольшие расстояния выгоднее нанимать частника. Если же объем груза большой и перевозится на большие расстояния, то предпочтение стоит отдать крупной компании.
Где искать грузоперевозчика
Для поиска используют несколько способов:
Не стоит всецело доверять объявлению, ведь цель рекламы – привлечение клиента. На что же стоит обратить внимание при выборе?
Клиент, учитывая все возможные риски, сможет более осознанно подойти к выбору.
Основные критерии выбора грузоперевозчика для крупных и регулярных объемов доставки:
Если времени на изучение всех аспектов поиска надежного грузоперевозчика нет, то выбирают просто известную, популярную компанию. Для этого стоит изучить рейтинги или воспользоваться транспортно-информационным порталом Sit-trans. В России к лидерам грузоперевозок относятся – «Деловые Линии», «ПЭК», «ТРАСКО», «DELKO», «АвтоРитет» и другие.
Опираются при выборе на все перечисленные критерии, учитывая опыт и отзывы о компании.