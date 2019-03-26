Зимние соревнования Audi

Автомобильные компании по всему мира поддерживают различные спортивные мероприятия. Марка Audi делает ставку на горнолыжный спорт: многие годы компания выступает партнером чемпионата мира по горнолыжному спорту FIS и поддерживает лыжные ассоциации и национальные лыжные команды многих стран мира. В России Audi регулярно организует ежегодный любительский турнир по горным лыжам и сноуборду Audi quattro Winter Cup, в котором могут принять участие владельцы автомобилей премиальных брендов.

В этом году программу соревнований Audi quattro Winter Cup открыл московский этап, который прошел в начале февраля на специально возведенном спуске на территории комплекса «Воробьевы горы». Также отборочные турниры прошли в двух других крупнейших городах России – Санкт-Петербурге и Миассе (Челябинская область). Финал соревнований прошел в Сочи на Красной поляне, где участники боролись за главный приз -- 6 поездок на турнир Audi NINES 2019 в Австрии.

Состязание проходило в сложных условиях: накануне в горах прошел сильный снегопад, поднялся сильный ветер, из-за чего даже пришлось перенести запланированный по соседству этап женского Кубка мира по горным лыжам FIS. Финальный заезд в Сочи посетили звездные гости – друзья марки: Елена Крыгина, Уиллиам Ламберти, Анастасия Татулова, Маргарита Пушкина и Ксения Собчак, которая вручала победителям в Сочи медали и призы.

Помимо спортивной программы у участников мероприятия была возможность оценить новинку – купе-кроссовер Audi Q8, который теперь возглавляет линейку полноприводных автомобилей семейства Q и отличается множеством инноваций и выдающейся спортивной динамикой. По итогам января-февраля 2019 г. марка Audi продала в России 2,1 тыс. авто с приростом в 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Представители компании рассчитывают на дальнейшее увеличение продаж в том числе благодаря проведению мероприятий типа соревнований Audi quattro Winter Cup.