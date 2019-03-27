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7 главных событий апреля

Москва, 27.03.2019
Куда сходить в апреле?
#Культура
#PressRelease
  • 7 главных событий апреля

из архива пресс-службы

BROADWAY DREAMS

С 13 по 24 апреля в Москву в четвертый раз приезжает международный проект Broadway Dreams. Команда звездных бродвейских актеров и режиссеров — Гордон Гринберг, Тайлер Хейнс, Виктор Джексон и другие — будет делиться своим профессиональным опытом, причем не только со взрослыми, но и с юными артистами в возрасте от 9 до 17 лет, которых отберут в ходе открытого кастинга. Специальными гостями станут композитор Стивен Флаерти и либреттист Линн Аренс (создатели мюзиклов «Анастасия», «Рэгтайм», «Однажды на этом острове», «Рокки», «Сюссикл» и др).

Артистов ждут ежедневные бесплатные занятия вокалом, хореографией и актерским мастерством на базе «живого» материала — бродвейских мюзиклов, которые были перенесены со сцены на экран, и наоборот. Интернациональная команда подготовит яркую полуторачасовую шоу-программу из бродвейских хитов в формате кабаре, которую вынесут на суд зрителя 24 апреля в Театре МДМ. Поклонников музыкального театра ждет яркое представление, охватывающее более 60 лет истории американского и британского музыкального театра и кино — от классических шедевров «Скрипач на крыше», «Американец в Париже», «Мэри Поппинс» до таких хитов, как «Кордебалет», «Иисус Христос — Суперзвезда», «Девять», «Пиаф», «Тарзан», «Чикаго» и «Анастасия».

Где: Театр МДМ (м. Фрунзенская, Комсомосльский проспект, 28)

Когда: 24 апреля, 18:30 и 21:00

Стоимость: от 900 рублей

Сирано. Успеть до премьеры

sirano.jpg из архива пресс-службы
из архива пресс-службы

Декабрь 1897 года, Париж. Эдмону Ростану нет и тридцати, а у него двое детей, которых надо кормить и одевать. Прошло уже два года, как он не может ничего написать. В отчаянии он обещает своему патрону принести новую грандиозную и уморительную пьесу в стихах. Обрадованный патрон назначает дату премьеры. Проблема в том, что у Эдмона пока есть только одно название. Он непременно должен уложиться в строки, игнорируя капризы актрис, идиотские требования продюсеров, ревность собственной жены, любовные аферы его лучшего друга, и, несмотря на тот факт, что в его успех не верит никто, включая его самого.

Где: кинотеатры страны

Когда: 4 апреля

«Очень смешная комедия о том, как ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК»

shpnt.jpg из архива пресс-службы
из архива пресс-службы

Расслабиться в театре – да, это возможно на гомерически смешной комедии в стиле «Монти Пайтон» – «…ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК». Это спектакль – первооткрыватель в жанре театральной клоунады в России. В постановке нет правил — артисты разгуливают по залу перед третьим звонком, ищут потерянного бульдога и просят зрителей починить декорации. Они разговаривают с залом во время действия, читают сценарий с листа и проделывают акробатические трюки, а в конце устраивают самый настоящий женский бой.

Уже около 200 тысяч зрителей проверили свое чувство юмора и приняли участие в этом идеально срежиссированном  бардаке. В главных ролях: Анастасия Стоцкая, Сергей Епишев, Алексей Секирин, Александр Матросов, Александр Горелов, Анна Глаубэ и другие артисты ведущих драматических театров Москвы. Посмеяться на «…ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК» можно в Театре МДМ с 4 апреля.

Где: Театр МДМ (м. Фрунзенская, Комсомосльский проспект, 28)

Когда: 24 апреля, 19:30

Стоимость: от 900 рублей

Выставка «Илья Репин»

repin.jpg из архива пресс-службы
из архива пресс-службы

Илью Ефимовича Репина (1844-1930) принято воспринимать так: любимый русским народом художник и снисходительно отвергаемый эстетами за стилистическую банальность и повествовательность. Критик Клемент Гринберг (1909-2000) выбрал именно фигуру Репина как образец «академического китча» в эссе «Авангард и китч». Одно можно сказать точно. Репин универсален. Как Лев Николаевич Толстой. Он писал и народ («Бурлаки на Волге», «Крестный ход в Курской губернии»), и «интеллигенцию» («Не ждали»), и аристократов («Торжественное заседание Государственного Совета»). Он историчен («Иван Грозный и сын его Иван») и остроактуален («Арест пропагандиста»). Третьяковская галерея хочет «преодолеть инерцию восприятия искусства Репина». То есть все лишить нас всех этих штампов и интерпретировать Репина по-новому. Так, живопись художника сопоставят с работами и экспериментами его современников, а сам он предстанет остро переживающим события, которые меняли историю.

Где: Новая Третьякавка (Парк культуры, Крымский Вал, 10)

Когда: апрель, 10:00 - 18:00, 10:00 - 21:00

Стоимость: от 250 рублей

"Трамвай Желание" на Таганке

tramvaj.jpg из архива пресс-службы
из архива пресс-службы

Пьеса Теннесси Уильямса «Трамвай Желание» чуть ли не первая пьеса из США, получившая абсолютное признание в мировом театре. За эту пьесу драматург получил  Пулитцеровскую премию, а еще Уильямс был номинирован на «Оскар» как лучший сценарист за  адаптацию пьесы для знаменитого фильма с Вивьен Ли и Малоном Брандо в главных ролях. Театр "Студия. Project" приглашает ознакомиться с собственным прочтением этого гениального психологического текста. Это история о необходимости переоценки основных общественных и человеческих ценностей, и о попытке сбежать от всех.

Где: Дом Высоцкого на Таганке.

Когда: 30 апреля, 19:00

Стоимость: от 600 рублей

Концерт LP

lp.jpg из архива пресс-службы
из архива пресс-службы

Лауре Перголицци (LP) понадобилось всего два года, чтобы стать одной из самых любимых поп-рок певиц в России: ее с одинаковым успехом принимают как в Москве и Северной столице, так и в других городах страны. Песню «Lost On You», благодаря которой LP поднялась на вершины чартов в Италии, Испании, Польши и других стран континентальной Европы, на российских концертах давно поют хором.

Однако LP не останавливается на достигнутом: в этом году она записала с французской дивой Милен Фармер совместный сингл «N’oublie pas» (он моментально попал на первое место в французском чарте iTunes), сотрудничала с экс-лидером The Smiths легендарным сонграйтером Моррисси (две их совместные песни выйдут на его альбоме кавер-версий), а под занавес 2018 года обещает фанатам новый альбом «Heart To Mouth» — он вышел 7 декабря.

Где: Crocus City Hall.

Когда:  9 апреля,  19:00

Стоимость: от 3 000 рублей

9 апреля LP исполнит любимые фанатами хиты и совсем новые песни в Crocus City Hall.

«Необъективная реальность» фотографа Игоря Верещагина в МАММ

neob_ektivnaya-realnost-vereschagin_vera.jpg из архива пресс-службы
из архива пресс-службы

В рамках XI Московской международной биеннале «Мода и стиль в фотографии-2019» Мультимедиа Арт Музей, Москва представляет выставку российского фотографа Игоря Верещагина «Необъективная реальность».

В экспозиции «Необъективная реальность» в фокусе – съемки Игоря Верещагина 70-х годов. Это новая глава истории России в фотографиях, связанная со временем, которое сегодня, полвека спустя, нуждается в особой рефлексии. «Past in Future» или «Future in Past» — эпоха, по которой в настоящий момент в России кто-то ностальгирует, а кто-то рассматривает этот период стагнации как украденное из жизни время. Эта часть фотографий была издана в начале марта в виде книге «70s», где изображения чередуются со стихами авторов проекта «Живые поэты». В выставку «Необъективная реальность» также вошли избранные работы Игоря Верещагина, связанные с музыкантами и его последние работы, снятые в 2000-е.

Где: МАММ, ул. Остоженка, 16, м. Кропоткинская

Когда: до 14 апреля (ежедневно 12:00 - 21:00, понедельник — выходный)

Стоимость: 500 рублей

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