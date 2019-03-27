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Уход США из Африки освобождает место для России и Китая

Москва, 27.03.2019

Белый дом обнародовал стратегию национальной безопасности США по противодействию возрастающего влияния Китая и России в Африке, сообщает «Военное обозрение».

Советник президента США по национальной безопасности  Джон Болтон сообщил, что  упор будет делаться на выстраивание и поддержку союзных связей.

Ранее, в конце прошлого года Пентагон объявил о сокращении миссии сил специальных операций и выводе частей из Африки.

При этом военные аналитики из США предупреждают Пентагон, что если сокращение войск не будет сделано осторожно, это приведет к усилению влияния Китая и России в Африке. Помимо этого, этим смогут воспользоваться группировки террористов.

Также аналитики за океаном считают, что в Минобороны США нарочно сбивают накал в отношении террористической угрозы в африканском регионе, что может ослабить поддержку военных программ Америки на всем континенте.

Как заявил директор Центра по стабильности и развитию Джонатан Шреден, если США не хотят уступить место в регионе России и Китаю, то им предстоит включиться в мониторинг деятельности этих стран на всем африканском континенте.

Шреден также заявляет, что США в последние годы достигли больших успехов в рамках контртеррористической миссии в Африке, нанеся ряд существенных ударов по Исламскому государству (запрещено в России) в Ливии и Мали.

 

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