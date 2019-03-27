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Австралия сделала заявление после первой встречи с РФ по крушению MH-17

Москва, 27.03.2019
  • Австралия сделала заявление после первой встречи с РФ по крушению MH-17

CTK/TASS

Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок заявил, что Нидерланды, Австралия и Россия провели недавно первую трехстороннюю встречу по ситуации вокруг крушения в 2014 году рейса MH-17 малайзийского «Боинга» в Донбассе, 

«Первая трехсторонняя встреча недавно состоялась», - сказал Блок журналистам в Сиднее. «Мы не можем вдаваться подробности переговоров, потому что конфиденциальность здесь жизненно важна, но я могу сказать - мы по-прежнему привержены достижению истины, справедливости и ответственности», - отметил дипломат.

В феврале официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва дала свое согласие на проведение консультаций с Австралией и Нидерландами по MH-17, только после того как Гаага и Канберра подтвердили готовность обсуждать в ходе них весь комплекс вопросов, связанных с расследованием.

Малайзийский Boeing 777, который летел из Амстердама в Куала-Лумпур и на чьем борту находились 298 человек, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. Все пассажиры погибли.

Расследование проводит совместная следственная группа (ССГ) под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ.

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