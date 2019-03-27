Курс доллара: аналитики предрекли мощный отскок

Курс доллара растет в среду к основным валютам. Индекс доллара прибавил 0,1% - 96,91 пункта. Курс доллара также вырос во вторник к рублю на 32 копейки - до 64,40 рубля.

Аналитики ожидают, что сегодня индекс доллара может преодолеть отметку 97 пунктов и двинуться выше. Не исключено, что курс доллара может вырасти в ближайшее время до максимумов с июня 2017 года - 97,87 пункта.

Курс доллара уже адаптировался к смягчению политики ФРС (индекс доллара падал на этом фоне до 95,70 пункта), а вероятность снижения ставки в этом году в последние дни снизилась.

При этом для роста других валют новых оснований не появилось, чем не преминул воспользоваться доллар.