Бывший военный армии Украины Юрий Аушев передал в распоряжение спецслужб ДНР секретные документы, связанные с ВСУ. Об этом рассказал представитель МГБ республики Михаил Попов, который уточнил, что Аушев вернулся в Донецк по завершении им контрактной службы в украинской армии в начале 2019 года и сразу обратился в министерство

«Им были переданы тысячи секретных документов. Нами уже сотни таких документов изучены» - подчеркнул Попов. Он подтвердил, что все документы являются подлинными.

Ранее, на пресс-конференции в Москве с заявлением о нежелании Киева разрешать конфликт в Донбассе мирным путем выступил экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров.

Он рассказал, что подготовкой ополченцев для СБУ занимались инструкторы из США и Великобритании, также Прозоров рассказал, что в Донбассе готовились теракты и диверсии, а сотрудники СБУ пытали и убивали людей в тайных тюрьмах. В частности подобная тюрьма существует в одном из терминалов аэропорта Мариуполя. По словам Прозорова, сотрудники украинского силового ведомства называют ее между собой «библиотекой», а заключенных — «книгами».

В СБУ подтвердили, что Прозоров работал в ведомстве, СК России возбудил уголовное дело на основании его информации.