Эксперт предсказал дальнейший сценарий выхода Британии из ЕС

По мнению политолога Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, к настоящему моменту есть три возможных сценария осуществления Brexit, наиболее вероятный из которых, так называемый «жесткий» вариант без какого-либо соглашения. Комментарий политолога приводит ФАН.

«Я не вижу, что нынешний парламент может проголосовать за соглашение, которое было подписано, другого плана не будет», - считает Брутер.

Он уверен, что британский кабмин может отменит Brexit, чего не поддержит Мэй, значит «12 апреля фактически Лондон распрощается с Евросоюзом».

Также политолог не исключает, что премьер Британии попытается найти какой-то новый сценарий, но Европа это не поддержит, то есть приоритетными сценариями выхода Лондона из ЕС остаются «отказ от соглашения, голосование о соглашении и выход без него», сообщил Брутер.

«Все три сценария примерно одинаковые, все зависит от того, насколько Мэй будет последовательна в своих действиях», - дополнил эксперт.

Резюмируя, политолог отметил, что «ситуация в Лондоне будет подвешенной».