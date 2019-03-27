Ford покидает российский автомобильный рынок

В компании Ford объявили о сворачивании бизнеса своего легкового отделения на российском автомобильном рынке. Таким образом, Ford завершит выпуск легковых машин в нашей стране уже к июлю 2019 года. Тогда же закроются заводы компании в Набережных Челнах, Всеволожске и завод двигателей в Алабуге.

Эту информацию уже подтвердил вице-премьер правительства РФ Дмитрий Козак. По его словам, компания намерена оставить на российском рынке только лёгкие коммерческие автомобили, пользующиеся высоким спросом. При этом чиновник пояснил, что такое решение принято из-за проблем со сбытом продукции Ford в России. Также Козак отметил, что теперь Ford сосредоточится на развитии в сегменте лёгких коммерческих автомобилей, передаёт РИА Новости.

«Здесь у них уже есть успешный и высоколокализованный продукт – Ford Transit. А управлять этим бизнесом будет их российский партнёр – группа «Соллерс». Она получит контрольный пакет в СП Ford Sollers в результате его реструктуризации», – резюмировал Козак.

Напомним, сейчас представители Кабмина РФ обсуждают с «Соллерс» возможность заключения специального инвестиционного контракта по производству Ford Transit. Ожидается, что этот документ может быть подписан уже в самое ближайшее время.