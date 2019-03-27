Ford Sollers объявляет о реструктуризации: компания покидает рынок легковых автомобилей и сконцентрирует усилия на бизнесе в сегменте легкого коммерческого транспорта

Акционеры совместного предприятия, Ford Motor Company и ПАО «СОЛЛЕРС», объявляют о реструктуризации совместного предприятия Ford Sollers . ПАО «СОЛЛЕРС» станет контролирующим акционером СП Ford Sollers .

Компания сконцентрирует усилия на дальнейшем укреплении позиций Ford Transit на рынке легкого коммерческого транспорта, где модель уже является лидером сегмента среди иностранных брендов.

Ford Sollers покидает рынок легковых автомобилей, что позволит сформировать более конкурентоспособную и прибыльную бизнес-модель.

Производство легковых автомобилей Ford будет полностью завершено к концу июня 2019 г. с последовательным закрытием двух автомобильных заводов Ford Sollers в Набережных Челнах и Всеволожске, а также завода двигателей в ОЭЗ «Алабуга» (г. Елабуга).

Обязательства по гарантийному ремонту и сервису легковых автомобилей будут поддерживаться в полном объеме.

Акционеры совместного предприятия Ford Sollers, Ford Motor Company и ПАО «СОЛЛЕРС», достигли соглашения и подписали протокол о намерениях о реструктуризации совместного предприятия, деятельность которого в будущем сконцентрируется на сегменте легкого коммерческого транспорта. Новая структура бизнеса позволит компании укрепить позиции и увеличить продажи Ford Transit, производство которого продолжится на заводе в ОЭЗ «Алабуга» (г.Елабуга, Татарстан). За последние три года продажи Ford Transit выросли более чем на 200%, что позволило модели выйти в лидеры сегмента среди иностранных брендов.

Протокол о намерениях был подписан по итогам пересмотра стратегии совместного предприятия акционерами, Ford Motor Company и ПАО «СОЛЛЕРС». Целью изменений является необходимость возврата к прибыльности компании в краткосрочной перспективе и повышение эффективности инвестиций в условиях сложной ситуации на рынке. Переговоры между акционерами продолжаются и окончательные договоренности будут достигнуты в ближайшие месяцы.

«Это решение – важный шаг на пути к повышению эффективности и конкурентноспособности бизнеса Ford в интересах всех наших партнеров, – сказал Стивен Армстронг, исполнительный вице-президент и президент европейского, ближневосточного и африканского регионов, Ford Motor Company. – Новая структура Ford Sollers соответствует нашей стратегии по укреплению лидерства бренда Ford в сегменте коммерческого транспорта на всех европейских ранках, а также отражает наше намерение принимать сложные решения и покидать убыточные сегменты, такие как рынок легковых автомобилей в России».

В новой структуре Ford Sollers акционеры Ford Motor Company и ПАО «СОЛЛЕРС» остаются партнерами, при этом ПАО «СОЛЛЕРС» будет владеть долей 51% в уставном капитале совместного предприятия.

«Мы находимся на пороге нового этапа в долгосрочном партнерстве с Ford в России, – сказал Вадим Швецов, Генеральный директор ПАО «СОЛЛЕРС». – Мы уверены, что решение сконцентрировать бизнес на сегменте легкого коммерческого транспорта позволит совместному предприятию повысить эффективность и заложить крепкий фундамент для дальнейшего роста».

Реструктуризация бизнеса предполагает завершение производства легковых автомобилей к концу июня 2019 г. с последовательным закрытием двух автомобильных заводов Ford Sollers в Набережных Челнах и Всеволожске, а также завода двигателей в ОЭЗ «Алабуга» (г.Елабуга). Данные меры приведут к значительному сокращению штата сотрудников, которое будет проводиться в первую очередь по программе добровольного увольнения с выплатой дополнительных компенсаций.

Ford Sollers совместно с партнерами продолжает переговоры по дальнейшим действиям, необходимым для проведения реструктуризации бизнеса.

«Решение, которое мы анонсируем сегодня, сложное, но необходимое для обеспечения конкурентоспособности Ford Sollers в долгосрочной перспективе. Ford Transit и линейка специальных версий на базе модели являются лидерами сегмента среди иностранных брендов и обладают большим потенциалом для дальнейшего укрепления позиций на российском рынке», – сказал Адиль Ширинов, президент и СЕО Ford Sollers.

Ford Sollers подтверждает, что все обязательства по гарантийному ремонту и сервисному обслуживанию легковых автомобилей будут выполнены в полном объеме.