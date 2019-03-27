Как управлять репутацией в кризисных ситуациях обсудят эксперты по коммуникациям на Baltic Weekend в Баку

По мнению аналитиков, в мире более 90% российских компаний подвержены кризису в различных его проявлениях. Будь то кризис, связанный с финансами, потерей доверия конечного клиента, либо с неудачным комментарием менеджера компании в Facebook.

Участники круглого стола обсудят вопросы управления репутацией компаний в условиях кризиса, особенности коммуникаций при противодействии негативным комментариям в социальных сетях, работу с медиа и первым лицом, способы повышения доверия к бренду, а также поделятся опытом построения успешной работы.

В качестве спикеров выступят:

Дэвид Орлик , заместитель генерального директора и руководитель инноваций, Prime Weber Shandwick;

, заместитель генерального директора и руководитель инноваций, Prime Weber Shandwick; Яна Котухова , директор по работе с органами государственной власти и внешним коммуникациям по странам ЕАЭС, Servier;

, директор по работе с органами государственной власти и внешним коммуникациям по странам ЕАЭС, Servier; Дмитрий Солопов , основатель коммуникационного агентства PROGRESS;

, основатель коммуникационного агентства PROGRESS; Ольга Пескова , вице-президент КРОС;

, вице-президент КРОС; Андрей Булай , руководитель пресс-службы в России и странах развивающихся рынков, «Лаборатория Касперского» в России;

, руководитель пресс-службы в России и странах развивающихся рынков, «Лаборатория Касперского» в России; Анастасия Полонская , пресс-секретарь CEO QIWI, ex-PR-директор, Ассоциация ФинТех;

, пресс-секретарь CEO QIWI, ex-PR-директор, Ассоциация ФинТех; Федор Щербаков, генеральный директор холдинга 1st MediaInvest.

Круглый стол состоится в первый день форума – 18 апреля, с 14:30 до 16:00.

«Антикризисный PR – одно из самых востребованных направлений в бизнесе. Ни одна компания не застрахована от негативных ситуаций. Сегодня один пост в социальных сетях может за несколько секунд нанести серьезных ущерб по репутации, которая выстраивалась годами. Поэтому на Baltic Weekend мы решили обсудить, что нужно делать, чтобы не стать заложником кризисной ситуации, которая уже наступила, либо в скором времени произойдет», - пояснил генеральный директор SPN Communications, председатель организационного комитета Baltic Weekend Андрей Баранников.

Регистрация на форум открыта до 10 апреля.

Более подробную информацию о форуме и правилах участия читайте на официальном сайте - www.balticweekend.com

Справка:

Baltic Weekend – один из крупнейших коммуникационных форумов в Европе. На протяжении 19 лет форум традиционно проходит в Северной столице России - Санкт-Петербурге, каждый год собирая на своей площадке более 500 экспертов. С 2017 года каждую весну Baltic Weekend расширяет свою географию и исследует новые города мира. В этом году более 100 делегатов форума впервые посетят Баку.

Генеральный информационный партнер – ТАСС;

Генеральный международный партнер – Sputnik Азербайджан;

Главный бизнес-партнер – 1st MediaInvest;

Официальные информационные партнеры – Интерфакс, Эксперт, Комсомольская правда;

Информационные партнеры форума – Mediabitch, Event Live, IPR Belarus, PR Bee;

Ассоциации-партнеры – APRA, Ассоциация менеджеров, АКОС, РАСО, IABC, РАОС, РЕПА, АКАР.

Контакты для СМИ

Анастасия Пшеничникова, менеджер по связям с общественностью

тел./факс: +7 (812) 380-00-07, ext. 278

e-mail: a.pshenichnikova@spncomms.com