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Казанский банкир ставит эксперимент

Москва, 27.03.2019
#Банки
#Экономика
  • Казанский банкир ставит эксперимент

Сергей Коньков/ТАСС

Первый в России новый банк за четыре года, да еще и с базовой лицензией появится на днях — Банк России принял решение о выдаче базовой лицензии на осуществление банковских операций ООО «Банк 131» (г. Казань). После оплаты уставного капитала в 340 млн рублей новый банк сможет осуществлять банковские операции со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц) и с драгоценными металлами.

Единственный владелец будущего банка, президент IT-холдинга Fix Дмитрий Еремеев уже заявил СМИ, что «Банк 131» будет расчетным банком для интернет-компаний, кредитование в планы не входит. Сама кредитная организация также будет существовать полностью онлайн — без отделений и банкоматов.

В принципе, момент для входа в банковский бизнес сейчас неплохой, да и модель бизнеса «Банк 131» выбрал правильно: по оценкам агентства «Эксперт РА», в 2019 году российские банки заработают рекордную прибыль в 1,8-1,9 трлн рублей, а госпрограммы льготных кредитов малому и среднему бизнесу поддержат некрупные банки. Однако львиную долю этой прибыли покажет Сбербанк и избавленные от токсичных активов банки под контролем ЦБ, программы поддержки МСБ тоже идут через определенный круг банков. Особого роста банковской маржи никто не ожидает.

Пока «Банк 131» собирается зарабатывать на комиссиях, а остатки клиентов размещать  в ЦБ, то есть попытается выстроить полностью безрисковый бизнес. Максимальная ставка для депозитных аукционов ЦБ сейчас 7,75%, реальная ставка для недельных депозитов 7,72%, ставка межбанковского рынка RUONIA на момент подготовки материала 7,8%.

«Банк 131» по бизнес-модели ближе всего к таким проектам, как «Точка» (работает на базе КИВИ банка) и «Модульбанк» Артема Аветисяна, а также отчасти Тинькофф. Правда, все они к РКО предлагают также кредитование, банковские гарантии, эквайринг, а Тинькофф также активно работает с физлицами. И если рентабельность капитала Тинькофф банка, по данным Banki.ru, устойчиво выше 25%, а у КИВИ банка выше 60%, то у «Модульбанка» она, по данным того же портала, не дотягивает и до 1%. Но вполне возможно, что новый казанский банк легко сможет заработать, взяв на себя лишь самые приятные банковские операции — расчеты за комиссионные и размещение средств в ЦБ. Никаких резервов, никакой просрочки, никаких офисов. Пожалуй, остальные банки будут ему завидовать. 

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