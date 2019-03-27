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Малайзия закупит у «Вертолётов России» крылатые машины разных типов

Москва, 27.03.2019

«Вертолёты России» могут поставить в Малайзию крылатые машины сразу трёх типов. Об этом рассказал журналистам Игорь Чечиков - заместитель генерального директора холдинга по послепродажному обслуживанию, глава делегации, которая сейчас принимает участие на оружейной выставке LIMA-2019 в малазийском Лангкави. По его словам, малазийские операторы уже подали заявки, и в настоящее время идёт обсуждение закупки восьми вертолётов типа «Ансат», Ми-8/17 и Ка- 32А11ВС, передаёт ФБА «Экономика сегодня».

При этом представители холдинга «Вертолёты России» уточнили, что сейчас с заказчиком ведутся консультации по уточнению технических обликов крылатых машин, которые предлагаются к поставке, а также по иным организационным вопросам.

Ранее сообщалось, что Малайзия проявляет интерес к российским средствам ПВО, прежде всего, к зенитному ракетно-пушечному комплексу «Панцирь-МЕ».

Наша справка

«Вертолёты России» – российский вертолётостроительный холдинг, объединяющий большинство вертолётостроительных предприятий страны. АО «Вертолёты России» (управляющая компания холдинга) является дочерней компанией государственной корпорации «Ростех». Холдинг был создан в 2007 году как дочерняя компания ОАО «ОПК» «Оборонпром», в которую были переданы вертолётостроительные активы материнской компании. К концу 2010 года холдинг консолидировал контрольные пакеты всех вертолётостроительных заводов РФ.

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