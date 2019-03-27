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Металлопрокат: сортамент и критерии выбора

Москва, 27.03.2019
Металлопрокат изготавливается посредством холодной или горячей прокатки заготовок из металла. Он нашел применение в большом количестве направлений человеческой деятельности, включая промышленное производство, строительство, машиностроение и др.
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Изготовленные данным способом изделия, доступные к продаже на металлобазе avangard-w.kz, характеризуются высокой прочностью, функциональностью, большим сроком службы, устойчивостью к нагрузкам и перепадам температуры.

В качестве материала для изготовления изделий при помощи проката используются разные сорта стали и всевозможные сплавы. Они имеют разные габариты и профиль. Существуют следующие виды металлопроката:

  • сортовой;
  • листовой;
  • фасонный.

Помимо простых сортовых изделий наподобие квадратов, кругов, прямоугольников, выпускаются также изделия с различным профилем и арматура, без которой невозможно обойтись при строительстве крупных объектов. С ее помощью производится армирование конструкций из бетона.

Существуют следующие виды листового проката:

  • горячекатаный;
  • холоднокатаный.

С использованием горячекатаного метода изготавливают ленты и листы из металла толщиной до 0,4 миллиметра, а также большей толщины. С использованием холоднокатаного способа производится профнастил, повсеместно применяемый в строительстве для обшивки фасадов и стен, а также для обустройства крыши.

В строительстве также часто применяются фасонные элементы – балки, Н-подобные и L-подобные профили, двутавры и швеллеры. Помимо этого, фасонным способом производятся профили разного сечения, нашедшие широкое применение в сельскохозяйственном машиностроении, выпуске спецтехники и рельсов для трамвайных линий и железных дорог. Изделия, изготавливаемые из стали, чугуна, сплавов железа, применяются при возведении разнообразных зданий и сооружений. Они характеризуются, высокой конкурентоспособностью, отменным качеством и доступной стоимостью.

Металлопрокат обрабатывается при помощи следующих способов:

  • матовый (круги, уголки, квадраты, изготовленные из нержавейки и черной стали);
  • зеркальный (хирургическая сталь и нержавейка);
  • калиброванный.

Чтобы выбрать наиболее подходящие изделия, нужно учитывать их особенности и предназначение. К примеру, обычная арматура рассчитана на разные условия применения. Так, в плитах перекрытий используется напрягаемая арматура, а в фундаменте – более дешевая ненапрягаемая. Вторую разновидность применять при монтаже перекрытий зданий недопустимо.

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