Металлопрокат: сортамент и критерии выбора

Изготовленные данным способом изделия, доступные к продаже на металлобазе avangard-w.kz, характеризуются высокой прочностью, функциональностью, большим сроком службы, устойчивостью к нагрузкам и перепадам температуры.

В качестве материала для изготовления изделий при помощи проката используются разные сорта стали и всевозможные сплавы. Они имеют разные габариты и профиль. Существуют следующие виды металлопроката:

сортовой;

листовой;

фасонный.

Помимо простых сортовых изделий наподобие квадратов, кругов, прямоугольников, выпускаются также изделия с различным профилем и арматура, без которой невозможно обойтись при строительстве крупных объектов. С ее помощью производится армирование конструкций из бетона.

Существуют следующие виды листового проката:

горячекатаный;

холоднокатаный.

С использованием горячекатаного метода изготавливают ленты и листы из металла толщиной до 0,4 миллиметра, а также большей толщины. С использованием холоднокатаного способа производится профнастил, повсеместно применяемый в строительстве для обшивки фасадов и стен, а также для обустройства крыши.

В строительстве также часто применяются фасонные элементы – балки, Н-подобные и L-подобные профили, двутавры и швеллеры. Помимо этого, фасонным способом производятся профили разного сечения, нашедшие широкое применение в сельскохозяйственном машиностроении, выпуске спецтехники и рельсов для трамвайных линий и железных дорог. Изделия, изготавливаемые из стали, чугуна, сплавов железа, применяются при возведении разнообразных зданий и сооружений. Они характеризуются, высокой конкурентоспособностью, отменным качеством и доступной стоимостью.

Металлопрокат обрабатывается при помощи следующих способов:

матовый (круги, уголки, квадраты, изготовленные из нержавейки и черной стали);

зеркальный (хирургическая сталь и нержавейка);

калиброванный.

Чтобы выбрать наиболее подходящие изделия, нужно учитывать их особенности и предназначение. К примеру, обычная арматура рассчитана на разные условия применения. Так, в плитах перекрытий используется напрягаемая арматура, а в фундаменте – более дешевая ненапрягаемая. Вторую разновидность применять при монтаже перекрытий зданий недопустимо.