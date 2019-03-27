«Все парализовано»: Венесуэла остановила экспорт нефти

В результате масштабного «блэкаута», накрывшего Венесуэлу, был остановлен экспорт нефти из ключевых портов страны, в том числе главного экспортного нефтяного терминала республики — Jose, сообщает агентство Reuters, ссылаясь на представителей нефтегазовой компании Венесуэлы PDVSA. Уточняется, что последнюю отправку нефти терминал осуществил в воскресенье, 24 марта.

«Нет электричества, все парализовано», — сообщил агентству представитель профсоюза нефтяников Венесуэлы Хосе Бодас.

СМИ уточняет, что от масштабного отключения электричества 26 марта пострадало 90% территории Венесуэлы.

Кроме того, остановлена работа на четырех предприятиях по улучшению нефти, которые расположенных в районе Ориноко.

По данным источников агентства, остальные нефтяные компании пытаются сами обеспечить себя электроэнергией, поэтому пока могут продолжать работу.

Большинство сотрудников терминала Jose были эвакуированы еще 25 марта после начала блэкаута в Венесуэле.