СМИ узнали подробности гибели трех российских офицеров в Сирии

Автомобиль с тремя российскими военными 22 февраля в сирийской провинции Дейр-эз-Зор отстал от колонны и попал в засаду боевиков, которые «смяли машину шквальным огнем», пишет «Новая газета».

Погибли два полковника и майор российской армии, которые направлялись из населенного пункта Аль-Маядин в Пальмиру для выбора места расположения наблюдательного пункта в районе нефтяного месторождения Кум. В машине также находился переводчик – полковник армии Сирии.

СМИ уточняет, что внедорожник с российскими военными следовал в одной колонне с другими шестью автомобилями и двумя пикапами, но по неизвестным причинам отбился от строя.

Боевики отследили всю колонну, но обстреляли только отбившийся от строя УАЗ, сообщает источник издания. Он также рассказал, что водитель и пассажир на переднем сиденье погибли на месте. Их тела и двух выживших военных по предположению источника террористы забрали с собой. Раненные военные погибли через несколько часов при неизвестных обстоятельствах, сообщает СМИ.

Минобороны России спустя месяц после гибели военных подтвердило трагический факт.