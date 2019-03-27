Польша открыла украинцам ворота в Европу

Варшава отказывается пускать в Польшу мигрантов с Востока и Африки по квотам Евросоюза, однако без каких-либо проблем открывает двери для украинцев. Доля украинцев среди получателей разрешений на временное проживание, выданных польскими властями не гражданам ЕС в 2017 году, составила 86%. Среди мигрантов в Евросоюзе в целом, приводит статистические данные Wall Street Journal (WSJ), доля украинцев тоже достаточно весома – 18,7%.

Наплыв мигрантов с востока несет Польше в долгосрочной перспективе серьезные изменения в демографии. Население страны – 38 миллионов человек, в ней почти нет национальных меньшинств.

Исход в Польшу украинцев представляет проблемы и для Украины, где массовая миграция является одной из важных тем предстоящих в воскресенье президентских выборов.

Польша встречает украинцев с распростертыми объятиями, потому что в стране дефицит рабочей силы, вызванный точно такой же рабочей миграцией в страны Западной Европы. Украинцы заполняют в Польше вакуум и являются одним из эпизодов общей картины тектонических изменений в европейской демографии.

«В Польше не нужно искать работу,- говорит Артем Зозуля, директор Украинского фонда, который помогает мигрантам с Украины обживаться и интегрироваться в чужой стране,- работа ищет вас.

На Украине найти работу – само по себе тяжелая работа».

Что же касается разницы в отношении к мигрантам с Украины и Ближнего Востока и Африки, то здесь главное – общая религия.

Взять к примеру Вроцлав, где находится Украинский фонд Зозули. В городе с населением 630 тыс. человек сейчас, по данным городских властей, проживает ок. 90 тыс. украинцев. Их можно найти практически во всех профессиях. Например, украинцы составляют десятую часть сотрудников около 200 информационно-технологических компаний, работающих во Вроцлаве.

«Без украинцев положение на рынке труда Вроцлава было бы намного хуже»,- уверена Ева Кауз, президент Wroclaw Agglomeration Development Agency.

На Украине чиновники любят приводить статистику, согласно которой украинцы вносят весомый вклад в развитие Польши. Польская экономика прибавила в прошлом году 5,1%. Это самый высокий показатель в Европе.

Несмотря на наличие множества темных страниц в истории отношений между Польшей и Украиной проив наплыва украинцев в Польшу пока, по крайней мере, протестуют лишь несколько ультраправых групп.

В МВД Польши утверждают, что наплыв украинцев не привел к значительному росту преступности. Не выросло существенно и количество преступлений на почве национальной розни и ненависти. Согласно опросу, проведенному в феврале, 52% поляков дружелюбно относятся к украинцам, 36% - нейтрально и только 12% настроены враждебно. Большинство польских политиков и чиновников любят вспоминать общую историю и тесные связи между культурами двух стран, языками и даже кухнями.

Есть, конечно, несмотря на лубочную картинку, которую любят показывать в Варшаве, проблемы и в отношениях между простыми людьми. Так, историк Петр Тима, глава Союза украинцев в Польше, предупреждает, что в последние годы число поляков, доброжелательно относящихся к Украине, сократилось.

«Не исключено, что такой радушный прием украинцев носит временный характер,- говорит Тима.- Если экономическая конъюнктура в Польше изменится, то антиукраинские голоса зазвучат громче и все может измениться».