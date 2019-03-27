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Порошенко назвал своего главного оппонента на выборах

Москва, 27.03.2019

Действующий президент Украины Петр Порошенко объявил своим главным оппонентом на выборах главы государства 31 марта президента России Владимира Путина. Высказывание прозвучало в ходе эфира украинского канала ICTV, когда главу Украины попросили прокомментировать рейтинги кандидатов.

«Мой оппонент — Владимир Путин», —заявил Порошенко.

Своим главным союзником он считает украинский народ, с которым необходимо объединиться и взаимодействовать, чтобы достичь поставленных целей и занять президентское кресло на второй срок.

Порошенко также заявил, что в случае его победы на выборах Украина прекратит импортировать газ и станет энергонезависимой. При этом руководитель страны не уточнил, чем именно Украина заменит топливо, которое уйдет с энергетического рынка страны.

Ранее, «Укртрансгаз» объявил о прекращении транзита газа из России в Европу с 2020 года. В прошлом году Киев закупал газ в объеме 10,6 млрд кубометров в год только из стран ЕС. Показатель на четверть меньше объемов закупок 2017 года, уточняет ТАСС.

Напомним, Порошенко в ходе предвыборной компании неоднократно обвинял Кремль в подготовке провокаций и уличных столкновений якобы с целью влияния на результаты выборов президента на Украине.

Независимые опросы тем временем показывают, что за четыре дня до выборов лидером гонки является артист и шоумен Владимир Зеленский.

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