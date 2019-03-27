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Прогноз погоды: в Гисметео рассказали, когда в Москве растает снег

Москва, 27.03.2019

Метеорологи Гисметео озвучили очередной прогноз погоды, согласно которому снег в Москве должен растаять уже в самое ближайшее время. В частности, синоптики предположили, что в черте города, снег практически полностью сойдёт уже до конца марта.

Согласно прогнозу Гисметео, ранее выпадение осадков в виде мокрого снега, ожидаемое в четверг, 28 марта, а также небольшое снижение температуры в ночные часы, уже ничего не изменит – тёплые воздушные массы из Атлантики, которые господствуют на Русской равнине, сделают своё дело.

По прогнозу, в предстоящие выходные в Москве будет солнечно и сухо, воздух прогреется в некоторых районах столицы до плюс 8-9. При этом в Гисметео со ссылкой на информацию главной метеостанции столицы, утверждают, что в настоящее время снега в города осталось всего от 1 до 7 см. Но под лучами весеннего солнца в начале апреля он практически полностью исчезнет.

А вот в лесных массивах, расположенных, прежде всего в Подмосковье, снежное покрывало пролежит ещё минимум 14 дней. Здесь и солнечных дней прогнозируется меньше, да и столбики термометров поднимутся всего до плюс 2-4, а в ночные часы и вовсе ожидаются заморозки.

В любом случае, затянувшаяся зима, которая в этом сезоне выдалась снежной и с температурными качелями, уходит в историю. А ей на смену приходит климатическая весна. Погодные сюрпризы, конечно, продолжатся и в апреле, но уже без снегопадов и сильных морозов.  

Согласно подкорректированному прогнозу погоды, в четверг, 28 марта в московском регионе в течение дня ожидается плюс 2-3, возможны небольшие осадки. В народном календаре дата получила название Пудов день. Считалось, что если на Пуда грачи играют – это к хорошей погоде; днём тепло, ночью прохладно – к солнечной неделе; днём ясно, а к вечеру начинают сгущаться облака – погода изменится, возможен дождь; заря красного цвета – к ветру и дождю.

Чтобы не накликать на себя несчастье, в Пудов день нельзя допоздна работать. Людям, родившимся 28 апреля, следует носить циркон и бирюзу.

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