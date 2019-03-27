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Российские банки начали подключение к китайскому аналогу SWIFT

Москва, 27.03.2019

Владимир Шаповалов – начальник Управления отношений с иностранными регуляторами департамента международного сотрудничества Центробанка РФ – заявил, что уже целый ряд российских кредитных организаций подключились к китайской системе CIPS (China International Payments System) – аналогу SWIFT. По его словам, это позволило значительно упростить процедуру маршрутизации платежей.

«Центробанк создал систему СПФС – систему передачи финансовых сообщений, её экспортная версия была презентована ещё в конце 2018 года, поэтому сейчас мы её демонстрируем всему миру, в том числе в КНР, – отметил Шаповалов. – Надеемся, что банки Поднебесной будут рассматривать возможность её подключения».

Кроме того, представитель регулятора, пояснил, что это позволит облегчить обслуживание товарооборота между РФ и КНР, передаёт РИА Новости.

Наша справка

Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи (SWIFT) – международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. К ней подключены более 10,8 тыс. крупнейших организаций в более чем 200 странах. Каждый банк, включённый в систему, имеет свой уникальный SWIFT-код. На практике для совершения платежа в странах Европы достаточно знать наименование и IBAN-код банковского счёта получателя (уже содержащий интерпретированный SWIFT-код в своём составе). Ежедневно через SWIFT проходит более 1 млн транзакций о денежных переводах, межбанковских платежах, ценных бумагах. Ежегодно через SWIFT проходит 4 млрд платежных поручений.

Система передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка РФ – российская межбанковская система передачи финансовой информации и совершения платежей, функционирующая на базе информационно-телекоммуникационной системы мегарегулятора. По состоянию на середину 2018 года пользователями СПФС являлись более 400 организаций — в основном, российских банков (представлены почти все регионы страны). В настоящее время количество российских пользователей СПФС превышает число российских участников SWIFT.

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