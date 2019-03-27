Сирийский соблазн

На днях издание Times of Israel со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника написало о том, что Беньямин Нетаньяху разработал свой план урегулирования сирийского конфликта. И даже презентовал его Дональду Трампу и Владимиру Путину. Точные пункты плана не раскрываются – лишь указано, что план предусматривает удаление Ирана с сирийского поля, а также формирование «трехстороннего подхода» Израиля, России и США в сирийских делах. По сути, нового триумвирата.

В принципе, план полностью соответствует интересам Израиля. Для которого сирийский кейс не о Сирии, а об Иране.

Зависимый

Да, теоретически Иерусалим готов примириться c сохранением у власти суверенного президента Башара Асада. Еще во время гражданской войны шла серьезная дискуссия на пример того, стоит ли вообще выступать за смену светского шила на исламистское мыло. Башар Асад понимал правила игры и уважал статус-кво по Голанам, с ним всегда можно было договориться (и договаривались – накануне гражданской войны шел переговорный процесс относительно статуса Голанских высот). Менять такого человека на подконтрольного Турции и/или Саудовской Аравии исламиста (в приход к власти в Дамаске либерально-демократического сирийца израильтяне, понятное дело, не верили) было крайне неразумно.

Однако по итогам сирийской кампании у власти в Дамаске вряд ли окажется суверенный президент Асад. Там будет править подконтрольный Ирану президент Асад. Тегеран вложил огромные средства в дело выживания нынешней сирийской власти – финансовые, военные, политические, а также людские. И после победы аятоллы вполне логично потребуют своих дивидендов. Так, иранские генералы уже говорили о размещении на территории Сирии военных баз, и, понятно, они будут находится в непосредственной близости от Голан и территории Израиля. А недавнее решение Трампа признать суверенитет Иерусалима над Голанскими высотами дает иранцам прекрасную возможность для усиления конфликтности в регионе. Ведь если Башару Асаду конфликт с израильтянами не так уж и нужен, то для Ирана – это важный вопрос.

Израиль (всю свою историю пытавшийся действовать по принципу превентивной обороны) не может позволить существование иранского плацдарма возле своих границ. С другой стороны, у Иерусалима нет возможности выдавить этот плацдарм собственными силами. Он не готов ни вести переговоры с проиранским Дамаском, ни воевать с ним (по крайней мере, инициировать войну). Поэтому израильские власти и продолжают «по инерции» наносить точечные удары по сирийско-иранским позициям, и ищут внешней помощи. Израильтяне заинтересованы в выдавливании Ирана из Сирии колективными усилиями ряда стран, и/или разбавлении иранского влияния за счет других государств. Прежде всего противников Исламской Республики.

Россия не в помощь

И к этому процессу Нетаньяху хочет подтянуть не только США, но и Российскую Федерацию. Например, чтобы Москва поддерживала идею децентрализации страны, или же защищала интересы противников Ирана на сирийском пространстве.

С одной стороны, эти желания Израиля отчасти совпадают с российскими воззрениями. Москве действительно не нужно иранское доминирование в Сирии – в том числе и потому, что (несмотря на все хорошие отношения с Тегераном) в этом случае российский бизнес будет вытеснен из этой страны, а российские интересы будут либо синхронизированы с Ираном, либо не будут учитываться. К тому же, Москва всегда готова была учитывать израильские интересы. И даже пошла на заключение определенного модус-вивенди в сирийском конфликте (израильтянам дали гарантии того, что российское высокотехнологичное оружие не попадет в руки Хезболле, и в случае такого попадания разрешили урегулировать ситуацию ракетно-бомбовыми способами).

Однако Иерусалим злоупотребил подобным отношением. Сначала он начал бомбить все подряд, затем подставил российский самолет-разведчик под удар сирийской ПВО и крайне хамски, высокомерно повел себя по итогам той ситуации (даже не принеся извинения). При таком отношении у России нет никаких оснований для того, чтобы помогать Израилю бесплатно реализовывать его задачи.

Что же касается идеи об урегулировании ситуации в Сирии через американо-российско-израильский триумвират, то на эту идею Россия не согласится даже за какую-то военно-политическую плату. Просто потому, что это напрямую противоречит российским интересам. Выиграв войну в Сирии, Кремль теперь должен выиграть мир – добиться политического урегулирования ситуации в стране. И добивается он этой цели с помощью Ирана и Турции. То есть стран, а) прямо заинтересованных в завершении гражданской войны, б) обладающими серьезными рычагами влияния на ситуацию в Сирии и в) крайне негативно относящимся к привлечению в процесс Израиля и США. Россия не будет портить с ними отношения и пытаться изолировать от сирийских дел.

Поэтому Москва, скорее всего, вежливо, но жестко отвергнет израильский план. Россия готова (естественно, не бесплатно) учитывать интересы США, Израиля и даже Саудовской Аравии в сирийском конфликте, однако не заинтересована ни унижать свой партнеров по Астанинскому процессу, ни срывать процесс мирного урегулирования, запуская в него троянских коней. Судя по всему, все это и было донесено до Беньямина Нетаньяху