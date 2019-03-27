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Суперавианосец ВМС США «Джеральд Р. Форд» сломался на испытаниях

Москва, 27.03.2019

Во время ходовых испытаний были обнаружены неполадки в работе суперавианосца ВМС США «Джеральд Р. Форд». Согласно информации источников американского Военно-морского института, неисправности найдены в функционировании паровых турбин корабля. Однако, ядерные реакторы, установленные на авианосце, в ремонте не нуждаются, передаёт портал Navy Times.

Также отмечается, что чиновники ВМС США обеспокоены отсутствием прогресса в решении ранее озвученных проблем с подъёмниками для вооружений – эти устройства не обладают надёжным программным обеспечением. При этом флотским стандартам соответствуют лишь два подъемника из запланированных одиннадцати.

Таким образом, новейший суперавианосец класса «Форд» будет передан флоту США минимум на 3 месяца – предположительно в октябре 2019 года.

Наша справка

«Джеральд Р. Форд» – новейший американский суперавианосец, головной сверхтяжёлый корабль одноимённого типа, пришедшего на смену авианосцам типа «Нимиц». Корабль назван в честь 38-го президента США Джеральда Р. Форда, который служил в ВМС во время Второй мировой войны на борту лёгкого авианосца Монтерей, на Тихоокеанском театре военных действий.

Строительство авианосца началось 11 августа 2005 года, когда компания Northrop Grumman провела символическую резку 15-ти тонного листа, который стал частью корпуса корабля. Спущен на воду 9 ноября 2013 года. Согласно графику, корабль должен был вступить в состав ВМС США ещё в марте 2016 с первым назначением в 2019 году. 31 мая 2017 года «Джеральд Р. Форд» введён в строй, заменив USS Enterprise (CVN-65), который закончил свою 51-летнюю службу в декабре 2012 года.

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