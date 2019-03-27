Учёные выяснили, как защитить «сердечников» от атрофии мышц

Российские учёные одного из исследовательских центров Санкт-Петербурга установили возможную причину атрофии сердечных мышц, открыв при этом стволовые клетки, которые помогут их восстановить.

Как известно, с годами, сердечные мышцы пациентов начинают атрофироваться и ослабевать, из-за чего они не могут справляться даже с лёгкими нагрузками. Российские исследователи выяснили, почему это происходит и открыли возможный способ борьбы с мышечным истощением.

Сравнив работу мускульных клеток сердца здоровых и больных людей, они пришли к выводу, что стволовые клетки, извлеченные из мышечной ткани людей страдающих сердечными заболеваниями, могли бы превращаться в мускульные волокна, но они делали это неправильным образом. При этом нарушения в их работе выражалось в том, что новые мышечные клетки синтезировали неправильные количества «быстрых» и «медленных» сократительных волокон.

Из-за чего активность их генов, связанных с кислородным дыханием, была нарушена. Однако все эти аномалии мгновенно пропадали, если стволовые клетки извлекались из тела больных и выращивались в пробирке

По мнению учёных, результаты их экспериментов, которые опубликованы в журнале Stem Cells International, указывают на то, что стволовые клетки не страдают от развития сердечной недостаточности. А все нарушения в их работе связаны с изменениями в метаболизме, порождаемые болезнью.

По этой причине их можно использовать для восстановления мышц людей с больным сердцем, но только при одном обязательном условии – необходимо точно установить, что именно вызывает нарушения при их превращении в новые мускульные клетки и понять, как можно данный процесс подавить.