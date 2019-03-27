«Переходный период»: в Германии раскрыли истинные причины поддержки «Северного потока-2»

Бизнес Германии поддерживает строительство «Северного потока - 2», предприниматели отмечают, что новый газопровод поможет сделать энергоснабжение в Германии надежнее, заявил глава немецкого энергетического концерна GASG Герхард Хольтмайер. Его высказывание приводит немецкая газета Tagesspiegel.

Руководитель уверен, что Берлин не сможет обойтись без газа вплоть до 2040-х годов, несмотря на громкие высказывания властей страны об отказе от углеводородов в пользу альтернативных источников энергии.

Хольтмайер подчеркнул, что газопроводы – это переходный период и только при помощи газа можно шагнуть в новую эру, когда энергию будет давать природа – солнце и ветер.

«Каждый новый газопровод делает энергоснабжение надежнее, а цены стабильнее. Поэтому я приветствую строительство "Северного потока - 2"», - сообщил изданию Хольтмайер.

Напомним, США разослали компаниям, участвующим в проекте «Северный поток – 2», письмо с угрозами новых санкций. Позже в Белом доме назвали меру стремлением спасти ЕС от энергетической зависимости от Москвы.