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В Кремле прокомментировали ситуацию с делом Абызова

Москва, 27.03.2019

Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков прокомментировал возбуждение уголовного дела против бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова. По словам представителя Кремля, это никак не связано с тем, что российские власти якобы продолжают атаки на либеральных политиков, передаёт РИА Новости.

«Рассуждения на эти темы – удел политологов, околополитологов, наблюдателей и праздных зевак, – подчеркнул Песков. – Тут я ничего не могу сказать».

Отвечая на замечание представителя СМИ о том, что в случае с Абызовым силовики вмешиваются в спор хозяйствующих субъектов, пресс-секретарь президента РФ заметил: «Вы говорите, что мы видим, что... А, что вы видите? Мы с вами ничего не видим. Материалы этого дела видели? Нет... Это видели только правоохранительные органы».

Кроме того, представитель Кремля подчеркнул, что у российского лидера Владимира Путина не может быть какой-либо позиции по этому делу, потому что президент «просто не имеет права выражать свое отношение по данному вопросу, так как любое отношение фактически было бы попыткой оказать давление на работу следствия».

Также Песков заявил, что не знает всех деталей задержания Абызова.

«Почему он вывезен в Россию? Мне, честно говоря, неизвестно, вывезен ли он в Россию и как был задержан. Пишут то у нас много чего…. Просто не читайте всё, что пишут», – резюмировал Песков.

Напомним, Михаил Абызов – один из самых богатых министров правительства Дмитрия Медведева – был задержан 26 марта. Последнее время он проживал в Италии, а в РФ прилетел на день рождения бывшего вице-премьера РФ Аркадия Дворковича.

Абызову уже предъявлено обвинение в создании преступного сообщества с использованием служебного положения и мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, экс-чиновник с соучастниками похитил у нескольких компаний 4 млрд руб., которые были выведены за рубеж. Известно, что следствие будет просить Басманный суд российской столицы арестовать бывшего министра Открытого правительства Абызова и его сообщников.

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