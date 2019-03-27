В новых учебниках Япония приписала себе российские территории

Министерство образования Японии утвердило новые учебники для младших классов, в которых указывается, что южная часть Курильских островов, а также острова Сенкаку и Такэсима, принадлежат Японии, сообщает Kyodo.

В учебной литературе «спорные» территории обозначаются как «исконно» японские. Речь идет не только о российских островах, в учебнике указаны островов Лианкур, из-за которых спорят Токио и Сеул с момента окончания Второй мировой войны. Также между Китаем и Японией не решен вопрос о принадлежности острова Сенкаку.

Правки были внесены в более чем 10 учебников обществоведения, 9 из которых предназначены для школьников четвертых-шестых классов.

СМИ сообщается, что новые учебники стали более красочные, по сравнению с теми, которые были выпущены четыре года назад. В учебные пособия добавлено множество карт, фотографий и визуальных материалов на тему «спорных» территорий. Уточняется, что по новым учебникам японские дети начнут учиться уже со следующего года.

Как сообщает агентства Yonhap, МИД Южной Кореи уже осудил решение японского ведомства по введению в обучение новых учебников.

Москва, в свою очередь, не раз заявляла, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и все претензии Японии на российские территории бессмысленны.