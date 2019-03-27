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В США рассказали о «самом смертоносном» истребителе России

Москва, 27.03.2019

«Самым смертоносным самолетом своего времени» является советский многоцелевой истребитель МиГ-29, который по ряду характеристик превосходит американские истребители F-15 и F-16, пишет The National Interest.

Издание сообщает, что самолет является серьезным противником в небе для американских F-15 и F-16, что стало понятно в 1997 году после закупок США у Молдавии 20 советских самолетов.

СМИ сообщает, что российские МИГи отличало от самолетов американского производства более легкое управление в полете.

«Его компьютеры для обеспечения посадки в случае затруднений у пилота впечатляли возможностью стабилизировать самолет, если летчик потерял ориентацию», - пишет автор.

Также СМИ приводит в пример впечатления одного из пилотов, принимавшего участие в испытаниях боевой техники. Так по его словам, МиГ-29 превосходит F-15 и F-16 за счет лучшей маневренности и соотношения веса и тяги.

 

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