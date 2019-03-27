Выборы президента Украины: букмекеры изменили прогноз за 4 дня до голосования

Букмекеры за 4 дня до выборов президента Украины изменили свои прогнозы на исход голосования, сообщают украинские СМИ. Ранее фаворитом считался Пётр Порошенко. Однако в последние дни шансы на победу шоумена Владимира Зеленского выросли и практически сравнялись с действующим президентом.

Кроме того, с начала марта объём прогнозов возрос в два раза, также за несколько дней до выборов минимальная сумма ставки увеличилась.

Так, если в начале марта ставка на победу Порошенко в одной из крупных букмекерских контор составляла 1,58, а на победу Зеленского - 2,7, то по состоянию на 25 марта коэффициент на Порошенко составляет 1,97, а на Зеленского - 2,05. Примерно такая же тенденция наблюдается и в других букмекерских конторах.

При этом букмекеры утверждают, что ближе к воскресенью, 31 марта, прогнозы по ставкам могут измениться, но не существенно.

Лидером президентской гонки, по оценке социологов, остаётся Владимир Зеленский, и за него готовы проголосовать более 30% избирателей.