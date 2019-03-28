33-й выпуск «Пилим по России» при поддержке журнала «Эксперт»

Во Владимире мы заглянули в гости к Александру Симкину, основателю компании Justwood33. Его бизнес — создание интерьерной мебели из натурального дерева. Александр не использует ДСП, в основном работает с массивом сосны.

Компания основана в 2015 году. Тогда Александр работал один на собственной кухне. Спустя пару лет он арендовал помещение. Начинал с 70 кв. м (стоимость аренды — 140 рублей за квадратный метр), затем появилась команда единомышленников и пришлось расширяться. Сейчас их рабочее пространство занимает 200 кв. м, в штате восемь человек. Среднемесячный оборот компании — 400 тыс. рублей, маржа — 30%. Производство осуществляется на полупрофессиональной технике.

Александр начинал свой бизнес с производства кроватей-чердаков и кроватей-домиков. Многие покупали такую мебель для обустройства детских. Заказчики просили дополнительные модули для первого этажа, поэтому компания начала создавать ящики, комоды и столы. Из остатков материалов Александр придумал делать разделочные доски необычной формы. Сначала делали это для себя, а затем решили выставлять на продажу. На старте компания продавала свою продукцию через Avito и «ВКонтакте», сейчас Александр использует «ВКонтакте» и Инстаграм.

Предложение о сотрудничестве от Александра Симкина: во-первых, ему нужны поставщики качественных сосновых досок (доска сухая строганая влажностью 8–10%), пригодных для производства мебели. Во-вторых, Александр хочет запустить партнерскую сесть. Он готов помочь в открытии столярных мастерских и поделиться своим опытом: расскажет, сколько нужно денег, чтобы начать, как продвигать себя, даст чертежи и эскизы своих изделий, покажет и научит, как все это делать. В-третьих, сейчас Александр работает над созданием чертежей для сети экономичной и доступной мебели. Он хочет реализовать эту историю под единым брендом в разных городах. Для открытия таких производств потребуются минимальные финансовые вложения и небольшое количество инструментов. В-четвертых, Александр хочет запустить столярный коворкинг во Владимире или других регионах (варианты обсуждаются). Это будут общественные столярные мастерские, для открытия которых потребуется 100–150 тыс. рублей на оборудование плюс расходы на аренду помещения (300–400 рублей за квадратный метр во Владимире). В-пятых, у Александра появилась идея строительства домов на деревьях. Это очень популярно в Америке, но в России конкурентов нет вообще. Для того чтобы начать, потребуется примерно 300–500 тыс. рублей.