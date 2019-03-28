Авторитейл переезжает в онлайн

Компания Autospot.ru объявила, что по итогам 2018 года с ее помощью как агрегатора было реализовано свыше 11,5 тыс. новых автомобилей на общую сумму 17,9 млрд рублей. То есть, показатели компании по количеству и обороту по сравнению с 2017 годом выросли в 2 и 2,5 раза соответственно. Как считают в Autospot.ru, основная причина в том, что спрос в стране за год вырос на 12,8%, а квоты на машины, предоставляемые импортерами дилерам, и, соответственно, дилерские складские запасы, были ограничены. Образовался дефицит автомобилей в нужных конкретным покупателям комплектациях и цветах - и будущие автовладельцы пошли к онлайн-агрегаторам.

«Рост продаж новых автомобилей через интернет-агрегаторы связан с тем, что здесь клиент может сразу увидеть все предложения в одном месте, - отмечает Дмитрий Андреев, генеральный директор Autospot.ru. – Кроме того, такие сервисы дают возможность увидеть редкий автомобиль, например, по цвету или комплектации, понять, есть ли авто в наличии, а также увидеть реальные конечные цены. Например, на нашем сайте представлены более 50 тыс. новых автомобилей от 36 брендов. Найти среди них свой можно буквально в несколько кликов. Помимо этого, посетителям предоставляется ряд бесплатных услуг, например, индивидуальный подбор машины по заданным параметрам. По нашим оценкам, около 90% сделок в Москве и Санкт-Петербурге происходит с обязательным посещением сайта интернет-агрегатора».

Перемещение продаж новых автомобилей в интернет – общемировой тренд. Например, в США компания Tesla закрывает часть своих автосалонов и переводит продажи электромобилей в онлайн. По словам представителей компании, это позволит существенно сократить издержки и понизить конечную стоимость машин на 6%. Онлайн-продажу автомобилей в России запускает китайская торговая площадка AliExpress. Первым партнером станет китайский бренд Chery, в дальнейшем перечень автопроизводителей планируется расширять. Ранее компания «Фаворит-моторс» запустила в России свой проект Test and Sale - всю сделку по приобретению нового автомобиля можно провести онлайн, клиенту остается только приехать и забрать свой автомобиль в удобном для себя месте.

Но пока у интернет-торговли автомобилями в России есть и сложности. «Невозможно оформить кредит онлайн, невозможно оценить онлайн клиентский автомобиль. Надо приезжать в салон, причём, ожидание ожидание оценки и одобрения может составлять несколько часов, а иногда и сутки», - говорит Дмитрий Андреев. В ближайшее время компании, связанные с интернет-торговлей в России, планируют агрессивно наращивать свою долю. В частности, Autospot.ru к 2022 году планирует увеличить продажи автомобилей через Интернет в 10 раз и получить 5% общего рынка продаж новых авто в России. Для достижения этой цели компания планирует охватить еще больше регионов и запустить ряд сопутствующих сервисов, таких как автокредитование и автострахование. Сегодня в проекте Autospot.ru участвуют более 500 дилерских центров, среди которых «Рольф», «АвтоГЕРМЕС», «АвтоСпецЦентр», «Автомир», Inchcape. В 2018 году договоры с площадкой подписали 164 автосалон из 34 городов: Краснодара, Ростова-на-Дону, Волгограда, Воронежа, Перми, Екатеринбурга, Казани, Самары.

Сотрудничество дилера с онлайн-агрегатором происходит по следующей схеме: если по отправленной от агрегатора заявке у дилера происходит сделка, дилер платит с этой сделки комиссию Autospot.ru, 1-2%, в зависимости от марки автомобиля.

Помимо расширения числа партнеров компании удается привлекать инвестиции: в прошлом году Mitsubishi Corp. и Mail.ru Group вложили в Autospot.ru $4,1 млн. По словам представителей компании, привлеченные инвестиции пойдут на дальнейшее развитие и масштабирование бизнеса Autospot.ru, а после этой сделки площадка оценивается в $19,1 млн.

Хотя вряд ли продажи автомобилей в России переместятся в Интернет полностью. «Да, уйдут в онлайн одобрение по кредиту, оформление страховки, электронный ПТС, - считает Дмитрий Андреев. - Но клиент продолжит посещать дилера, чтобы увидеть автомобиль вживую, потрогать и сделать тест-драйв. Человек пока не готов покупать автомобиль, как холодильник, - просто заказать через интернет и ждать доставки».