Большой зал Московской консерватории ГЕРШВИН-ГАЛА

В главных партиях – звезды американской оперной сцены Джанина Бернетт и Реджинальд Смит-младший. Вместе с ними в исполнении примут участие Симфонический оркестр Москвы «Русская филармония» и Академический Большой хор «Мастера хорового пения». За дирижерским пультом – Дмитрий Корчак. «Рапсодию в стиле блюз» исполнит одна из наиболее ярких пианисток России Басиния Шульман.

Грандиозный концерт соберет на одной сцене интернациональную команду солистов. Исполнительский талант сопрано Джанины Бернетт уникален, она равно блистательно выступает в академических оперных театрах и на Бродвее. Сегодня Джанина – одна из самых востребованных американских певиц своего поколения, и самая известная в США исполнительница главной женской партии в опере «Порги и Бесс».

Реджинальд Смит-младший – «страстный исполнитель» (New York Times) с «захватывающе драматичным» голосом, который является «одним из самых потрясающих баритонов, появившихся за последние годы» (Opera News). Он одинаково убедителен и органичен как в исполнении европейской классики, так и в родной стихии – джазовых и блюзовых композициях.

Российский тенор и дирижер Дмитрий Корчак известен яркими и запоминающимися трактовками оперных сочинений. Опыт солиста позволяет ему буквально проживать каждую ноту вместе с певцами. С начала сезона 2017/2018 Корчак является главным приглашенным дирижером Новосибирского театра оперы и балета. 8 апреля он встанет за дирижерский пульт Симфонического оркестра Москвы «Русская филармония» - первого и единственного московского большого симфонического оркестра, который на высокопрофессиональном уровне исполняет музыку различных стилей, от классики до рока, а также участвует в создании и реализации масштабных мультимедийных проектов.

Игру Басинии Шульман – выпускницы Московской консерватории (класс профессора Элисо Вирсаладзе) отличает высокое исполнительское мастерство. Басиния – музыкант академического репертуара, но она также не боится предлагать новые интерпретации классических произведений, играет с джазовыми музыкантами и создает проекты в жанре кроссовер.

Академический Большой хор «Мастера хорового пения» благодаря высочайшему профессионализму остается одним из самых востребованных хоровых коллективов российской сцены. Барокко, классика, духовная музыка, оперные шедевры или сочинения современных композиторов – в любом репертуаре музыканты с честью оправдывают свое название. «Хор под руководством Льва Конторовича удивителен, обладает потрясающей гибкостью, мастерством и обаянием», – отзывался о коллективе Дмитрий Хворостовский.

Среди целой плеяды блестящих американских композиторов Джордж Гершвин остается в нашей стране фигурой №1. Колоссальный успех на Бродвее, сотрудничество с джаз-бэндом Пола Уайтмена – все это сделало Гершвина национальным героем, но именно «Рапсодия в стиле блюз» для фортепиано с оркестром и опера «Порги и Бесс» обессмертили его имя. Их искренность, обаяние, необыкновенная душевность и красота в сочетании с современным драйвом – все это покоряет сегодня так же, как и почти 100 лет назад.

«Порги и Бесс» стала первой американской национальной оперой, получившей всемирное признание и до сих пор остающейся одним из самых популярных произведений оперной сцены. Гершвин вложил в это произведение все богатство негритянского фольклора. В нем впервые на оперной сцене зазвучали джазовые и блюзовые мотивы. «Передать дух этой музыки в силах только темнокожие солисты», – считал сам автор. 8 апреля слушателей ждут самые яркие фрагменты оперы «Порги и Бесс». Благодаря мастерству и чувству стиля Реджинальда и Джанины мелодии знаменитой оперы зазвучат по-настоящему.

Одной из жемчужин предстоящего вечера станет культовая композиция «Summertime», известная каждому поклоннику джаза благодаря исполнению Луи Армстронга и Эллы Фицджеральд, а также тысячам версий, исполненных на концертной эстраде и записанных музыкантами самых разных направлений. Композиция вошла в мировой топ-10 самых лучших джазовых мелодий.

«Рапсодия в стиле блюз» относится к числу наиболее известных произведений композитора. По своему жанру она приближается к фортепианному концерту. В этом году мир отмечал 95 лет со дня премьеры Рапсодии! Вечер премьеры Рапсодии, 12 февраля 1924 года, где Джордж играл партию солирующего рояля, стал самой знаменательной датой биографии Гершвина. В первых рядах находились прославленные музыканты: Рахманинов, Стравинский, Хейфец, Цимбалист и Стоковский.

Хотя главные шедевры Джорджа Гершвина необычайно популярны в России, звучат на академической сцене они нечасто. Концерт «Гершвин-гала» объединит два великих творения американского классика и великолепных музыкантов двух континентов. Благодаря интернациональной команде солистов московская публика получит возможность услышать любимые произведения в блистательном исполнении.