Вход/Регистрация Подписка

Диетолог назвал главную причину ожирения

Москва, 28.03.2019

Каждый четвертый россиянин страдает ожирением, рассказал диетолог Минздрава РФ и научный руководитель ФИЦ питания и биотехнологии академик РАН Виктор Тутельян. Он назвал данную проблему «глобальным вызовом XXI века». Врач подчеркнул, что применительно к России цифры приводятся касательно страдающих ожирением, а не просто лишним весом.

Вызывает опасение и количество детей в России, которые страдают этим недугом. Так в возрастной категории от 3 до 18 лет насчитывается 8-10% страдающих ожирением россиян от общего количества молодого поколения.

Главная причина появления ожирения - перекос в привычном рационе питания, сообщает Тутельян. Среднестатистический россиянин съедает на 134% больше нормы соли и соленых продуктов (без учета досаливания на столе), в два раза больше сахара и в 1,5 раза больше жиров, сообщают данные ФИЦ.

Как уточнил академик, большая часть этих вредных веществ попадает в организм с готовыми продуктами. Так ученый рассказал, что в хлебе содержится 25% дневной нормы соли, а в мясе - 35%. Например одна сосиска способна покрыть практически всю дневную норму соли, так как в этом изделии содержится 4 грамма соли, тогда как дневная норма потребления соли составляет не более 5 граммов.

Главной причиной ожирения у детей  -неограниченное потребление сладостей.

«Мы не ограничиваем детей в конфетах, газировках и прочих сладостях, и тем самым закладываем у них вредные вкусовые привычки», - рассказал диетолог.

Он уверен, что «это просто преступление». Тутельян сообщил, что во всем мире сегодня идет борьба за «оздоровление» пищи, а именно уменьшение в ней сахара, соли. В Британии, например, на законодательном уровне принят закон, предусматривающий повышение в цене более вредных продуктов.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    Струйный принтер возвращается в офис

    Разбираемся, почему цветная бизнес-печать сегодня доступнее, чем когда-либо

    Электромеханическое проектирование с Solid Edge

    Создание сложных интеллектуальных изделий требует применения инструментов электромеханического проектирования. И в этом помогает Solid Edge.

    Запущен новый виток исследований достижений российских университетов

    Активное развитие передовых российских университетов демонстрирует их постоянно растущая видимость на международном уровне.

    Эксперты: акции ММК подорожали за 5 лет на 601% и будут расти дальше

    Акции Магнитогорского металлургического комбината за пять лет подорожали на 601%, подсчитали эксперты австралийской финансовой компании Simply Wall St. При этом ценные бумаги ММК по-прежнему остаются недооцененными

    Самозанятым помогут заявить о себе

    Альфа-Банк первым представил мобильное приложение для самозанятых

    «Экспоцентр»: место, где бизнес развивается

    ИТС: сферы приложения и условия эффективности

    Камеры, метеостанции, весогабаритный контроль – в Белгородской области уже несколько лет ведутся работы по развитию интеллектуальных транспортных систем.
    Новости партнеров

    Tоп

    1. Курс доллара пошел на резкий разворот
      Курс доллара пошел на резкий разворот
    2. Курс доллара: такого никто не ожидал
      Курс доллара: такого никто не ожидал
    3. Австралия сделала заявление после первой встречи с РФ по крушению MH-17
      Австралия сделала заявление после первой встречи с РФ по крушению MH-17
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама