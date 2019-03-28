Диетолог назвал главную причину ожирения

Каждый четвертый россиянин страдает ожирением, рассказал диетолог Минздрава РФ и научный руководитель ФИЦ питания и биотехнологии академик РАН Виктор Тутельян. Он назвал данную проблему «глобальным вызовом XXI века». Врач подчеркнул, что применительно к России цифры приводятся касательно страдающих ожирением, а не просто лишним весом.

Вызывает опасение и количество детей в России, которые страдают этим недугом. Так в возрастной категории от 3 до 18 лет насчитывается 8-10% страдающих ожирением россиян от общего количества молодого поколения.

Главная причина появления ожирения - перекос в привычном рационе питания, сообщает Тутельян. Среднестатистический россиянин съедает на 134% больше нормы соли и соленых продуктов (без учета досаливания на столе), в два раза больше сахара и в 1,5 раза больше жиров, сообщают данные ФИЦ.

Как уточнил академик, большая часть этих вредных веществ попадает в организм с готовыми продуктами. Так ученый рассказал, что в хлебе содержится 25% дневной нормы соли, а в мясе - 35%. Например одна сосиска способна покрыть практически всю дневную норму соли, так как в этом изделии содержится 4 грамма соли, тогда как дневная норма потребления соли составляет не более 5 граммов.

Главной причиной ожирения у детей -неограниченное потребление сладостей.

«Мы не ограничиваем детей в конфетах, газировках и прочих сладостях, и тем самым закладываем у них вредные вкусовые привычки», - рассказал диетолог.

Он уверен, что «это просто преступление». Тутельян сообщил, что во всем мире сегодня идет борьба за «оздоровление» пищи, а именно уменьшение в ней сахара, соли. В Британии, например, на законодательном уровне принят закон, предусматривающий повышение в цене более вредных продуктов.