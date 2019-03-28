Евросоюз запретит пластиковую посуду с 2021 года

С 2021 года Евросоюз вводит запрет на продажу одноразовой посуды в странах Евросоюза, сообщает сайт Европарламента.

Запрещены для производства будут пластиковые тарелки, трубочки для напитков, столовые приборы. Также из магазинов ЕС исчезнут ватные палочки, пищевые контейнеры и пенополистирольные стаканчики.

Меры направлены на охрану окружающей среды и защиту морей и океанов, в которых пластик копится и плохо разлагается.

Однако в законе предписано исключение для пластиковых изделий, которым нет альтернативы. Но даже их производство будет ограничено. Предполагается, что через десять лет в Евросоюзе собираемость для вторичной переработки пластиковых бутылок составит 90%.

Закон обязывает заключать соглашение с министрами стран Евросоюза об обязательной маркировке сигарет с пластиковыми фильтрами, стаканчиков и влажных салфеток предупреждающими надписями о вреде этих товаров для окружающей среды.