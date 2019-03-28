Кабриолет Aurus примет участие в Параде Победы в Москве

Российский кабриолет представительского класса Aurus примет участие в Параде Победы 2019 года, который состоится на Красной площади в Москве.

Об этом рассказал агентству РИА Новости высокопоставленный источник в автомобилестроительной отрасли РФ. По его словам, в настоящее время идёт подготовка автомобиля к Параду.

О том, что парадный вариант кабриолета проекта «Кортеж» для использования на Параде Победы 9 мая может появится уже в этом году ещё несколько месяцев назад рассказывал журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Наша справка

Aurus (образовано от латинского aurum – «золото» и Russia – «Россия») – автомобиль представительского класса, известный под проектным обозначением «Кортеж». Его разработка началась ещё в 2013 году как платформа для создания автомобилей для перевозки и сопровождения первых лиц государства. При этом уже сейчас в США считают российский Aurus серьёзным конкурентом Rolls-Royce.