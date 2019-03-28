Курс доллара преодолел психологическую отметку

Курс доллара преодолел уровень 65 рублей на торгах четверга. Курс доллара прибавляет 31 копейку к 16.40 мск - 65,14 рубля, курс евро растет на 17 копеек - 73,07 рубля на фоне завершения налогового периода и снижении цен на нефть почти на 1%.

Аналитики прогнозировали ослабление рубля к концу недели после того как закончится поддержка налогового периода. Спекулянты начинают фиксировать прибыль и выходить из российской валюты.

А уже на следующей неделе могут появиться негативные геополитические факторы: итоги первого тура выборов президента на Украине могут повлиять на динамику курса россиийской валюты, к тому же ожидается, что Вашингтон активизирует антироссийские действия после некоторого затишья.