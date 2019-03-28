Новая задача «Зумвольтов»

Первый корабль ВМС США из новой 23-миллиардной программы по строительству нового класса эсминцев должен поступить в сентябре на вооружение ВМФ. Задержка превышает 5 лет. В целом же корпорация General Dynamics Corp. строила эсминец класса «Зумвольт» 10 лет.

Эсминец класса «Зумвольт» с крылатыми ракетами «Томагавк» проектировался и строился под рабочим названием DDG-1000 и стоит 7,6 млрд долларов. Сейчас он получил название «Линдон Джонсон». Если попытаться охарактеризовать его строительство, то наиболее емко это можно сделать при помощи одного слова – сплошные задержки почти во всем. Сорваны все мыслимые и немыслимые сроки и графики. Корабль поступит в ВМФ уже этой осенью, но выйти на требуемые параметры по боевой мощи и готовности сможет только через два года, в сентябре 2021 г., т.е. как минимум на три года позже графика.

По словам пресс-секретаря ВМС США Колин О’Рурк, задержки объясняются целым комплексом многочисленных сложных причин, начиная от технических проблем, возникших в ходе сложнейшего строительства, и заканчивая дефицитом специалистов в определенных областях, необходимых для завершения работ.

С такими темпами выполнить задачу по созданию к 2034 году флота с 355 кораблями представляется очень проблематичным. Сейчас их в ВМС США, напомним, 289.

Строительство «Джонсона» началось в феврале 2009 года на верфи Bath Iron Works в штате Мэн, принадлежащей компании General Dynamics. Первый корабль этого класса, самый большой после авианосцев и технически самый современный и продвинутый боевой корабль на планете, был спущен на воду в Сан-Диего в декабре 2016 г.

Стоимость программы росла такими же быстрыми темпами, как и продолжительность строительства. Три корабля будут стоить более 13,2 млрд долларов, если верить бюджету Пентагона. Оставшиеся 10 млрд долларов составляет стоимость исследовательских и иных работ.

Учитывая огромное количество проблем как больших, так и маленьких, не очень удивительно, что программа, первоначально заявленная как состоящая из 32 эсминцев, ужалась всего лишь до трех кораблей. Соответственно почти в 10 раз снизилось и количество специальных снарядов Long-Range Land Attack Projectiles, которыми должны стрелять эсминцы класса «Зумвольт» на расстояние, превышающее 100 км. Десять лет назад ВМС планировали закупить 20 тыс. таких дальнобойных снарядов, сейчас же их количество снизилось до 2400. Однако стоимость каждого такого снаряда увеличилась до полумиллиона долларов (566 тыс. долларов).

В Пентагоне объясняют это радикальное решение, принятое в декабре 2017 года, тем, что было решено изменить задачу «Зумвольтов». Если ранее предполагалось, что эти эсминцы будут обстреливать укрепления противника на берегу, т.е. поддерживать десант, как в основном действовали корабли во время Второй мировой войны, то теперь, скорее всего, им придется воевать с наводными судами противника. Впрочем, командование ВМС до сих не пришло к единому мнению и не очень понятно, чем же все-таки будет заниматься самый большой и дорогой после авианосцев надводный корабль. В результате испытания сейчас проходит эсминец с двумя орудиями, которые стоят полмиллиарда долларов и находятся в «неактивном состоянии».

Опять же не удивительны с учетом всех проблем и многочисленные неполадки, сопровождающие «Зумвольт». Так, в ноябре 2016 г. во время прохода по Панамскому каналу у него выключилась главная силовая установка. Морская вода попала в два из четырёх подшипников, соединяющих продвинутые индукционные бортовые двигатели корабля с его приводными валами. Валы вышли из строя, и эсминец врезался в стену канала. Впрочем, обошлось без серьезных повреждений.

После ремонта и прибытия на место дислокации в Сан-Диего на корабле обнаружили утечку в системе охлаждения смазки. Причину ее так и не выявили, поэтому вполне возможно повторение.

Через год, в самом конце 2017 года, уже на следующий день после выхода с базы эсминец был вынужден из-за отказа фильтров гармоник, защищающих чувствительное электрооборудование от нежелательных колебаний мощности, прервать испытания и вернуться на верфь в штате Мэн.