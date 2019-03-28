Мэй рассказала, когда уйдет в отставку

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что готова покинуть свой пост сразу после завершении процедуры Brexit. Новость политик озвучила на встрече с членами руководящего комитета Консервативной партии. Она объяснила свое решение необходимостью сменить власть перед вторым раундом переговоров с ЕС.

«Необходим новый подход и новый лидер», - сообщила премьер.

Она обещала не мешать этому процессу и оставить «работу ранее, чем планировала, если это в интересах страны и партии».

«Но нам необходимо принять предложение о сделке и осуществить Brexit», - завершила Мэй.

Второй раунд переговоров с ЕС должен начаться после завершения всех формальностей и окончательного выхода Британии из ЕС. На втором этапе необходимо сформировать систему отношений Британии и Европы во всех сферах.

Напомним, первоначально выход Британии из ЕС был запланирован на 29 марта 2019 года, однако, Мэй попросила отсрочку до 30 июня. В ЕК утвердили два срока отсрочки Brexit: до 22 мая в случае одобрения парламентом Великобритании и до 12 апреля, если этого не произойдет.