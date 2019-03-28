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Названы отрасли с самыми высокими зарплатами

Москва, 28.03.2019

Больше других в России получают представители сферы добычи полезных ископаемых. Их средний заработок составляет 80 тыс. рублей по данным за январь 2019 года, сообщает Росстат.

На втором месте расположились финансисты и страховщики со средним окладом более 77 тыс. рублей. Замыкают тройку лидеров высоких зарплат специалисты в области информации и связи. Они в среднем получают в месяц более 66 тыс. рублей. Работники профессиональной, научной, технической деятельности не попали в ТОП-3, однако, их заработок немного уступает представителям информации и связи, - 61,2 тысячи рублей.

Далее следуют специалисты транспортировки и хранения (46,9 тыс.). Самыми низкооплачиваемыми стали сотрудники гостиниц и предприятий общественного питания. Их среднемесячный доход составил 27,2 тысячи рублей. Представители сферы сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства также не могут похвастаться высокими зарплатами, в среднем они получают 27,3 тыс.

Росстат сообщает, что по данным на январь 2019 года средняя зарплата по стране составила 42 тыс. рублей, что на 8,3% больше, чем годом раньше. Ранее сообщалось, что в 2018 году выросли зарплаты госслужищих на 7,7%.

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