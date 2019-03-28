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Импортеры отказываются покупать американскую нефть из-за низкого качества

Москва, 28.03.2019

Качество американской нефти становится головной болью для импортеров. Как отмечает Bloomberg, в процессе транспортировки сырье загрязняется различными химическими соединениями и металлами, что снижает ее качество и делает непригодной для переработки.

Так, два южнокорейских нефтеперерабатывающих завода (НПЗ) — SK Innovation Co. и Hyundai Oilbank Co. — из-за проблем с качеством отказались от купленных ими грузов с нефтью с месторождения Eagle Ford, которые должны были прибыть в январе и феврале, пишет агентство со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Нефтяная инфраструктура в США существенно отстает от роста спроса на сырье, отмечает издание. Из-за нехватки инфраструктуры десятки месторождений США вынуждены использовать одни и те же магистральные трубопроводы и нефтехранилища для самых разных сортов нефти. В результате нефть может быть загрязнена как остатками других видов топлива, так и химикатами, использующимися для очистки резервуаров или стабилизации углеводородов.

По мнению специалистов, чтобы избежать отказа импортеров от нефти из США, американским компаниям необходимо предпринять усилия по обеспечению качества сырья. 

После резкого роста добычи сырой нефти в США постоянно возникали проблемы с ее качеством, отмечает главный стратег-консультант JTD Energy Services Pte Ltd Джон Дрисколл. «Что это значит для американских экспортеров? Им нужно ужесточить спецификации или они столкнутся с давлением покупателей для получения дополнительных скидок».

В настоящее время США активно вкладываются в сланцевую нефть и стремятся увеличить свою долю на рынке. При этом американцам необходимо сохранять высокие цены, так как себестоимость добычи «сланца» примерно вдвое выше, чем российского «черного золота».

По мнению генерального директора Центра политической информации Алексея Мухина, США путем введения санкций на поставки нефти из других стран «стреляют себе в ногу», поскольку их нефть некачественная и вредит потребителям. 

«На лицо конфликт, который приведет к потере в качестве обслуживания потребителей энергоресурсов. США заигрались в санкционные игры, вышибая с рынка ключевых и интересных игроков с качественной нефтью, они по сути стреляют себе в ногу. Их нефть сланцевая некачественная, и потребители ее воспринимают именно так. В результате потребители начали задумываться о том, насколько оправданы санкции против Ирана, и не вернуться ли к этим поставкам», — сказал Мухин.

Он добавил, что подобные инциденты будут продолжаться, а США наносят вред мировой экономике, выдавливая силой с рынка ключевых игроков.

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