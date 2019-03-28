Мадуро рассказал, как устроили атаку на крупнейшую ГЭС

Президент Венесуэлы Николас Мадуро рассказал о деталях атаки на крупнейшую ГЭС страны - «Эль-Гури», выход из строя которой спровоцировал второе за месяц массовое отключение электроэнергии в стране.

«Атака была совершена, безусловно, снайпером при помощи дальнобойной винтовки», - рассказал Мадуро в эфире национального телевидения Венесуэлы.

«Нет никаких сомнений, что за нападением на ГЭС стоят дьявольские марионетки», - заявил венесуэльский лидер.

При этом он сообщил, что восстановление электроснабжения ожидается в ближайшие часы.

«Мы ожидаем хороших вестей», - сообщил президент.

Напомним, последние массовые отключения электроэнергии в Венесуэле затронули большую часть столицы страны - Каракас, а также коснулись отдельных районов. Предыдущее отключение произошло в ночь на 8 марта в Каракасе и 21 из 23 штатов Венесуэлы.

Из-за последнего отключения электроэнергии власти решили продлить выходные на одни день, о чем и сообщил министр связи Венесуэлы Хорхе Родригес.