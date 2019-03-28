Взвешен, измерен и признан негодным

В Пекине объявили об исключении из КПК Мэн Хунвэя, бывшего президента Интерпола, пропавшего 25 сентября во время поездки на родину. Его внезапное исчезновение и затем не менее странное письмо с объявлением об отставке вызвали волну конспирологических версий и привели к досрочным выборам главы международной полицейской организации, в которых неудачно участвовал и российский представитель.

В октябре 2018 года выяснилось, что, как и предполагали большинство политологов, Мэн Хунвэй, который являлся еще и одним из шести заместителей министра общественной безопасности КНР, задержан китайскими властями по подозрению во взяточничестве и в нарушении партийной дисциплины.

Исключение из КПК показывает, что Хунвэй, лишенный, естественно, всех постов, идет по проторенному пути высокопоставленных взяточников. Далее по уже известному сценарию должен последовать суд, который состоится, конечно, в Китае, и длительный тюремный срок. Наиболее злостных коррупционеров в Поднебесной могут приговорить и к смертной казни, но обычно в таких случаях «вышку» через год – другой меняют на пожизненное заключение. Скорее всего, такая же судьба ждет и 65-летнего Мэн Хунвэя, первого китайца, возглавившего международную организацию.

В заявлении Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины (CCDI) говорится, что Хунвэй нарушал законы и не подчинялся решениям партии, т.е. нарушал и партийную дисциплину. Полученные при помощи взяток деньги он тратил на «экстравагантную жизнь» как для себя, так и для своих родных и близких. Имущество бывшего главы Интерпола конфисковано в пользу государства.

Хунвэй также злоупотреблял своим служебным положением в пользу жены.

Между тем, странные события разворачиваются теперь и вокруг Грейс, жены Хунвэя, которая как-то заявила, что не уверена, что он жив. Она боится за собственную жизнь и жизни сыновей и просит убежища во Франции. Супруга Мэн Хунвэя с детьми находится сейчас под защитой французской полиции в Лионе, где располагается штаб-квартира Интерпола. Неизвестно, как отнесся к ее просьбе замолвить за мужа словечко во время переговоров с Си на прошлой неделе президент Франции Эмманюэль Макрон.

За шесть лет, что у власти в Поднебесной находится Си Цзиньпин, в ходе кампании по борьбе с коррупцией были наказаны свыше миллиона взяточников. Пекин утверждает, что кампания направлена на борьбу с коррупцией, но оппоненты считают, что с ее помощью товарищ Си также избавляется от политических противников.

Между тем, список наказанных высокопоставленных коррупционеров быстро растет. На днях в него попал бывший, естественно, начальник Государственной канцелярии по информации в Интернете Лу Вэй, приговоренный за взяточничество к 14 годам тюрьмы.