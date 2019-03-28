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Прогноз погоды от Гидрометцентра на выходные: март закончится апрельским теплом

Москва, 28.03.2019

Новый прогноз погоды Гидрометцентра на последние выходные марта порадует жителей Европейской части России долгожданным наступлением весны.

И если в ближайшие сутки в большинстве регионов нашей страны будет ещё прохладно, а где-то, как, например, на Южном Урале – даже морозно, то уже в ночь на 30 марта атмосферный атлантический фронт сделает своё тёплое дело. Согласно новому прогнозу, погода практически повсеместно поменяет свой характер, а температурный фон стабильно установится выше нулевых отметок.

Так, в Новосибирске в субботу термометры покажут плюс 3-4, в воскресенье, 31 марта – плюс 4-5. И даже небольшой дождь не испортит настроение местным жителям. Такая же погода, только без осадков прогнозируется в Челябинске и Магнитогорске. В Самаре в субботу, 30 марта, ещё возможен снег и всего плюс 2, зато в воскресенье будет солнечно и до плюс 5.

По-настоящему весенняя погода в ближайший уикенд ожидается в Краснодаре, где любители солнечных ванн смогут даже немного позагорать – на солнце воздух нагреется до плюс 17-19. В городе-курорте Сочи также тепло - 12-15, но местами облачно и немного ветрено. Ещё чуть прохладнее на Ставрополье. В частности, в Кисловодске, Пятигорске и Минводах в эти выходные плюс 5-7, облачно с прояснениями.

Про прогнозу Гидрометцентра, в Санкт-Петербурге самым тёплым днём на этой неделе станет пятница, 29 марта. Накануне выходных будет ярко светить солнце, а градусники покажут плюс 9. А вот в выходные жителям Северной столицы с погодой явно не повезло. Уже в субботу в Петербурге усилится ветер, пойдёт дождь, а дневные показатели температуры будут варьироваться от 3 до 5 выше нуля.

Москва, прогноз погоды на выходные

Зато в Москве в субботу, 30 марта и воскресенье, 31 марта под влиянием тёплых воздушных масс будет комфортная, весенняя погода и плюс 9-10, что скорее характерно для начала апреля. Наши предки по приметам на 31 марта могли предположить какая погода будет в апреле и мае. Православная церковь в этот день почитает святителя Кирилла Иерусалимского.

Считалось, что если на Кирилла на склонах появились первые цветы мать-и-мачехи – весь следующий месяц будет тепло и солнечно; комары проснулись – к ясному и тёплому маю; мошкара кружится – к урожаю грибов; лебеди прилетели – к теплу на пасху. Сны с 30 на 31 марта содержат в себе опасное пророчество. Сновидение, увиденное днём 31 марта, является вещим. У людей, родившихся в этот день, первая половина жизни наполнена счастьем. Им следует носить аметист.

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