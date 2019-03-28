Путин продлил амнистию для граждан Киргизии, нарушивших режим пребывания в РФ

Глава российского государства Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам российско-киргизских переговоров, которые завершились в Бишкеке, заявил, что принято решение о продлении до конца апреля 2019 года миграционной амнистии для граждан Киргизии, нарушивших режим пребывания на территории нашей страны.

При этом, президент РФ напомнил, что по просьбе президента Киргизии с октября 2018 года была объявлена миграционная амнистия, позволившая тысячам гражданам республики, нарушившим режим пребывания в РФ, беспрепятственно выехать на родину и вернуться обратно на территорию нашей страны без привлечения к административной ответственности, передаёт РИА Новости.

«Киргизская сторона попросила нас продлить эту амнистию. Мы, учитывая особый характер отношений между двумя странами, пошли навстречу», – резюмировал Путин.

Напомним, накануне стало известно, что Россия решила предоставить Киргизии 30 млн долл. в качестве безвозмездной финансовой помощи. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, все эти средства пойдут на поддержку госбюджета Киргизии.