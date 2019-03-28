Российские ВКС принимают первый серийный Ил-76МД-90А

Если все они будут подтверждены, то уже 2 апреля в ходе торжественной церемонии военные подпишут акт сдачи-приемки Ил-76МД-90А с бортовым номером 0109. Это будет первый самолет такой модели, который пополнит Военно-транспортную авиацию России за последние четыре года. Но самое важное то, что концерн «Ильюшин» теперь сможет наладить ритмичный выпуск этих самолетов и, в конце концов, резко сократить отставание в графике исполнения государственного оборонного заказа по этой тематике, которое в последнее время стало уже просто неприличным.

Напомним, что контракт на поставку в общей сложности 39 модернизированных самолетов Ил-76МД-90А наши военные подписали с Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК) еще в 2012 году. «Это самый крупный заказ в российском авиапроме за всю его непродолжительную историю» - говорил тогда президент России Владимир Путин. И действительно, его сумма – почти 140 млрд рублей – поражала воображение даже самых искушенных экспертов. Дело в том, что до этого времени едва ли не все поставочные контракты на авиатехнику для российских военных заключались, как правило, на один год, а максимум – на три. Но в случае с Ил-76МД-90А этот срок решено было увеличить до шести лет. Таким образом, это соглашение стало едва ли не первым долгосрочным поставочным контрактом с Минобороны России в области военной авиации. Первые лайнеры наши военные должны были получить уже в 2014 году, а к 2020 году – контракт в полном объеме планировалось исполнить. Но уже сейчас ясно, что эти сроки не удастся выдержать ни при каком раскладе. И понятно почему.

Буквально через год после подписания контракта тогдашние руководители концерна «Ильюшин» прямо заявили, что из-за девальвации рубля он принесет предприятию одни убытки. Поэтому, дескать, необходимо либо увеличить стоимость одного самолета с 3,6 млрд рублей до 5 млрд рублей, либо пропорционально сократить количество заказанных машин. Но чиновники Минобороны на это не пошли, да и сам контракт составлен таким образом, что изменить его ключевые положения просто невозможно. Это стало едва ли не главной причиной того, что «Ильюшин» за все эти годы смог выпустить (без учета нынешней партии) всего лишь 7 самолетов Ил-76МД-90А, из которых только два были переданы нашим военным. Причем это машины из так называемой установочной партии. Они не являются серийными образцами и поэтому заняли свое место не в строевых частях ВКС России, а в Центре боевого применения и переучивания летного состава ВТА в Иваново. Еще два таких же лайнера «Авиастар-СП» отправило на ТАНТК имени Бериева, где из них сделают самолеты дальнего радиолокационного обнаружения типа А-100 и А -50У.

Уже новые руководители «Ильюшина» в беседе с «Экспертом» честно признались, что каждый выпушенный Ил-76МД-90А приносит концерну примерно 1 млрд рублей убытка. Эти потери финансируются преимущественно из собственных средств компании, а также из кредитных ресурсов. Но долго так продолжаться не может. Суммарный долг «Ильюшина» уже перевалил за 40 млрд рублей, а его выручка не дотягивает и до 10 млрд рублей. Более того, почти две трети выручки концерн получает от экспортных контрактов на модернизацию предыдущего поколения самолетов Ил-76/Ил-78. Потенциально это весьма перспективное направление. Так, например, буквально на днях стало известно о заключении контракта с Индией на капитально-восстановительный ремонт 8 летающих танкеров Ил-78МКИ на общую сумму в 80 млн долларов. Но большая часть этих средств достанется не «Ильюшину», а производителям двигателей и бортового оборудования. Тем не менее, даже незначительные доходы от экспортных контрактов позволили концерну интенсифицировать процесс производства Ил-76МД-90А в интересах наших военных. Как заявил глава «Ильюшина» Алексей Рогозин, исполнение гособоронзаказа является главным приоритетом его компании – именно на это брошены все силы. Сейчас, по сведениям «Эксперта», в ангарах «Авиастар-СП» стоят уже три полностью готовых серийных авиалайнера этой модели и еще три находятся на финальной стадии сборки. Всего же в этом году «Ильюшин» выпустит шесть новых самолетов и еще семь – в следующем. А начиная с 2021 года концерн должен выйти на ежегодное производство порядка 10-12 машин.

Впрочем, нельзя не признать, что резкая активизация деятельности «Авиастар-СП» произошла относительно недавно. Немалую роль в этом сыграло и решение вице-премьера России Юрия Борисова ввести на этом предприятии так называемое «ручное управление». Его будет осуществлять специальная комиссия Минпромторга и Минобороны. Как заявил сам Юрий Борисов, такой шаг объясняется тем, что в прошлом году ульяновский авиазавод сорвал график поставки тех самых уже готовых Ил-76МД-90А. Правда, это произошло не столько по вине авиастроителей, сколько самих военных.

Так, например, график испытаний новой модели авиалайнера изначально был невыполним. Между первым полетом серийного Ил-76МД-90А в декабре 2017 года и присвоением ему литеры «О» в феврале 2018 года, означающей окончательную конфигурацию лайнера, который собственно и будет запущен в серию, отводилось чуть более двух месяцев. За это время самолет должен был выполнить 80 испытательных полетов. То есть более одного в день, что прямо запрещено всеми правилами испытаний. Скажем, мировая практика предполагает, что такие полеты должны проходить не более 2 раз в неделю. Но это еще не все. Когда первый серийный Ил-76МД-90А прошел все испытания и был готов к серийному производству наши военные неожиданно для всех внесли изменения в состав оборудования этой машины, что просто не могло не сказаться на сроках.

Тем не менее, сейчас уже эти проблемы можно считать решенными. А значит, контракт на поставку военным 39 самолетов все-таки будет выполнен, но к концу 2022 года. Более того, есть все основания полагать, что в случае ритмичного выпуска этих машин наши военные разместят новый крупных заказ. «Потенциально до 2030 года Минобороны намерено закупить более ста Ил-76МД-90А, а если к этому прибавить еще и топливозаправщики, которые делаются на базе этой модели, то итоговое количество возрастет» -- сообщил Юрий Борисов. Наконец, у Ил-76МД-90А есть серьезный экспортный потенциал. Эти машины, по словам Борисова, очень хотели бы приобрести Алжир и Казахстан. Но сначала их должны получить наши ВКС.