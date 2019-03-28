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Россия «разгромила» США за их решение по Голанам

Москва, 28.03.2019

Голанские высоты, незаконно оккупированные и  аннексированные Израилем в результате войны 1967 года, остаются территорией Сирии, заявил заместитель постпреда РФ при ООН Владимир Сафронков в ходе заседания Совета безопасности.

Он подчеркнул, что Россия никогда не изменит свою позицию по данному вопросу, а решение Вашингтона признать Голаны территорией Израиля только осложнят ситуацию в регионе.

«Недопустимо, чтобы наметившаяся положительная динамика подрывалась односторонними шагами», - сказал Сафронков.

Он также добавил, что подобные действия не приведут ни к чему кроме новых «препятствий в деле нормализации отношений между Израилем и арабскими государствами».

Дипломат подчеркнул, что Вашингтон «объявил о признании суверенитета Израиля над частью оккупированных сирийских Голан» вопреки мнению сообщества международного и регионального уровней.

Также постпред сообщил, что подобные заявления свидетельствую о полном пренебрежении нормами международного права и идут вразрез с резолюцией ООН о принципе «земля в обмен на мир», выработанного при участии РФ и США  еще во время мирной конференции в Мадриде.

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