Курс доллара: рубль подошел к завершению цикла

Курс доллара снижается на 5 копеек на открытии торгов чиетверга - до 64,78 рубля, курс евро растет на 1 копейку - 72,92 рубля.

В среду курс доллара вырос на 43 копейки, несмотря на поддержку успешных аукционов ОФЗ и дорогую нефть.

Сегодня завершается период уплаты налогов и, и как прогнозируют аналитики, далее последует ослабление рубля. Уже в пятницу спекулянты будут фиксировать прибыль и выходить из российской валюты.

А уже на следующей неделе могут появиться негативные геополитические факторы: итоги первого тура выборов президента на Украине могут повлиять на динамику курса россиийской валюты, к тому же ожидается, что Вашингтон активизирует антироссийские действия после некоторого затишья.