Сирия предложила США подарить пару штатов Израилю

Если США так хотят поддержать Израиль новыми территориями, то Вашингтону стоит передать Израилю собственные штаты, заявил на экстренном заседании Совета Безопасности ООН постпред Сирии при организации Башар Джаафари. Высказывание приводит «Интерфакс».

«В Соединенных Штатах достаточно земель. Дайте их Израилю. Северную или Южную Каролину», - предложил дипломат.

Он добавил, что если Вашингтону так нужна поддержка Израиля стоит просто подарить ему эти земли.

«Подарите Израилю пару штатов, если администрация действительно хочет получить израильскую поддержку», - добавил Джаафари.

Он еще раз подчеркнул, что Голанские высоты являются неотъемлемой частью САР и «они к нам вернутся». Джаафари осудили незаконное требование США вернуть Голаны Израилю и назвал документ, который подписал Трамп «подарком премьер-министру Израиля».

Он также назвал подобный поступок односторонней мерой, не имеющей политической, юридической или нравственной легитимности.