Вход/Регистрация Подписка

СМИ: американские истребители пятого поколения F-35 непригодны для войны

Москва, 28.03.2019

Специалисты американской неправительственной организации Project On Government Oversight (POGO) сделали экспертное заключение, согласно которому истребители пятого поколения F-35, закупаемые Бельгией у США, абсолютно непригодны для ведения боевых действий. Отмечается, что у F-35 присутствуют многочисленные технические недостатки и дефекты, которые, кроме всего прочего, ставят под угрозу жизнь его экипажа, передаёт РИА Новости со ссылкой на зарубежные СМИ.

Эксперты, которые своё заключение уже направили в Пентагон, утверждают, что основными недоработками новейших истребителей является низкая точность стрельбы, слабая степень защиты от кибератак и недолговечность конструкции.

Напомним, осенью 2018 года бельгийские власти одобрили приобретение для ВВС страны 34 американских F-35 на общую сумму 4 млрд евро. Их поставки запланированы в 2025 году.

Наша справка

F-35 – семейство малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения. Разработаны американской фирмой Lockheed Martin в трёх вариантах: наземный истребитель (CTOL), истребитель с укороченным взлётом и вертикальной посадкой (STOVL) и палубный истребитель (CV). Все варианты истребителя оснащены целым рядом передовых систем прицеливания и связи. В их число входит комплекс обмена данными Link 16, который часто именуется «небесным интернетом».

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    Струйный принтер возвращается в офис

    Разбираемся, почему цветная бизнес-печать сегодня доступнее, чем когда-либо

    Электромеханическое проектирование с Solid Edge

    Создание сложных интеллектуальных изделий требует применения инструментов электромеханического проектирования. И в этом помогает Solid Edge.

    Запущен новый виток исследований достижений российских университетов

    Активное развитие передовых российских университетов демонстрирует их постоянно растущая видимость на международном уровне.

    Эксперты: акции ММК подорожали за 5 лет на 601% и будут расти дальше

    Акции Магнитогорского металлургического комбината за пять лет подорожали на 601%, подсчитали эксперты австралийской финансовой компании Simply Wall St. При этом ценные бумаги ММК по-прежнему остаются недооцененными

    Самозанятым помогут заявить о себе

    Альфа-Банк первым представил мобильное приложение для самозанятых

    «Экспоцентр»: место, где бизнес развивается

    ИТС: сферы приложения и условия эффективности

    Камеры, метеостанции, весогабаритный контроль – в Белгородской области уже несколько лет ведутся работы по развитию интеллектуальных транспортных систем.
    Новости партнеров

    Tоп

    1. Курс доллара пошел на резкий разворот
      Курс доллара пошел на резкий разворот
    2. Австралия сделала заявление после первой встречи с РФ по крушению MH-17
      Австралия сделала заявление после первой встречи с РФ по крушению MH-17
    3. Курс доллара: такого никто не ожидал
      Курс доллара: такого никто не ожидал
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама