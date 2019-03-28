СМИ: американские истребители пятого поколения F-35 непригодны для войны

Специалисты американской неправительственной организации Project On Government Oversight (POGO) сделали экспертное заключение, согласно которому истребители пятого поколения F-35, закупаемые Бельгией у США, абсолютно непригодны для ведения боевых действий. Отмечается, что у F-35 присутствуют многочисленные технические недостатки и дефекты, которые, кроме всего прочего, ставят под угрозу жизнь его экипажа, передаёт РИА Новости со ссылкой на зарубежные СМИ.

Эксперты, которые своё заключение уже направили в Пентагон, утверждают, что основными недоработками новейших истребителей является низкая точность стрельбы, слабая степень защиты от кибератак и недолговечность конструкции.

Напомним, осенью 2018 года бельгийские власти одобрили приобретение для ВВС страны 34 американских F-35 на общую сумму 4 млрд евро. Их поставки запланированы в 2025 году.

Наша справка

F-35 – семейство малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения. Разработаны американской фирмой Lockheed Martin в трёх вариантах: наземный истребитель (CTOL), истребитель с укороченным взлётом и вертикальной посадкой (STOVL) и палубный истребитель (CV). Все варианты истребителя оснащены целым рядом передовых систем прицеливания и связи. В их число входит комплекс обмена данными Link 16, который часто именуется «небесным интернетом».