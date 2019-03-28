Украина ждет два корабля НАТО сразу после выборов

Два корабля НАТО, фрегаты ВМС Канады «Торонто» и ВМС Испании «Санта Мария», зайдут в порт Одессы на следующий день после выборов президента Украины, то есть 1 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Военно-морских сил (ВМС) страны. По официальной версии миссия носит дружеско-экскурсионный характер.

Уточняется, что корабли зайдут в порт после патрулирования Черного моря кораблями в составе второй постоянной военно-морской группы Североатлантического альянса.

В пресс-службе заявляют, что натовцы, прибыв в Одессу, примут посетителей на борту кораблей и проведут переговоры с украинскими военными.

Ранее, как писал News.ru, в порт Одессы вошёл корабль французских ВМС M653 Capricorne. Минный тральщик прибыл для участия в манёврах по программе PASSEX.